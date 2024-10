Sinner, un’occasione persa: non se ne farà niente

Jannik Sinner, l’occasione è ormai sfumata, ma poco importa: sembra non avere alcuna intenzione di arrendersi.

Non gli ha lasciato il beneficio del dubbio. Non lo ha fatto fin dal primo istante, del resto. Neanche il tempo di venirlo a sapere, che già lo aveva condannato. E non ci è voluto molto perché Nick Kyrgios ingaggiasse una vera e propria battaglia contro Jannik Sinner, una volta scoperto della sua positività al Clostebol.

La versione dell’Itia, che aveva accertato che si era trattato di una contaminazione involontaria, non lo ha mai del tutto convinto. Tanto è vero che il bad boy australiano non ha mai perso occasione per scagliarsi contro il numero 1 del mondo e per mettere in discussione la sua innocenza. Carta canta, in genere, ma non per Kyrgios. Ed è stato quasi “felice”, di conseguenza, quando la Wada ha annunciato di aver presentato ricorso al Tas di Losanna e reso nota la volontà di chiedere un periodo di squalifica per il tennista altoatesino.

Ha gongolato e lo ha fatto in maniera palese, postando sui social un commento al vetriolo che lasciava trasparire tutta la sua soddisfazione. “Ahahahaha – così aveva reagito alla notizia – forse non così innocente dopotutto, eh?”. Si è detto poi sorpreso, successivamente, rispetto al fatto che Sinner continui a giocare come se niente fosse, sebbene la cosa sia regolarmente consentita. Non contento, in seguito a tutto ciò, ha perso un’altra occasione ancora per tacere. L’ennesima.

Sinner, niente doppio: ennesimo attacco

L’ultimo attacco di Kyrgios ai danni di Sinner risale a qualche ora fa. A preparargli il terreno per una nuova e inaspettata provocazione ai danni del numero 1 del mondo è stato un follower, ben consapevole di come Nick avrebbe colto la palla al balzo.

Approfittando del box delle domande, questo utente ha scritto “Un doppio con Sinner, per favore”. Apriti cielo. La risposta del nativo di Canberra era non solo prevedibile, ma praticamente certa. “Io gioco solo con tennisti puliti”, ha detto Kyrgios, rimettendo ancora una volta in discussione tanto l’integrità di Sinner, quanto l’oggettività della decisione dell’Itia.

Segno che non mollerà fino a che – speriamo mai – non vedrà confermata la sua teoria. E poco importa che non gli interessi giocare in doppio con Jannik, perché qualcosa ci dice che neanche il nostro campione avrebbe fatto i salti mortali all’idea di condividere il campo con un collega che, inspiegabilmente, si è trasformato in uno dei suoi più acerrimi haters.