Tacconi è una furia, non ne può più: tifosi gelati

Tacconi è una furia: l’ex portiere della Juventus, amatissimo dai tifosi bianconeri, non ne può più. L’annuncio che gela i tifosi

Ormai il peggio è alle spalle. Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della nazionale, ha superato uno dei momenti più difficili della sua vita. Il malore, la lotta tra la vita e la morte, la voglia e la forza di rialzarsi. Insomma, un campione in tutto.

Dopo diverso tempo, Tacconi, ha rilasciato un’intervista a Verissimo. E poi, nei giorni scorsi, anche al quotidiano Il Messaggero. “Mi sentivo invincibile, ora conosco i miei limiti”. “Non ricordavo cosa avessi fatto prima di perdere conoscenza, nei giorni successivi dimenticavo quello che mangiavo. Piano piano è tornata la normalità” ha detto, ricordando quei momenti bui. Adesso nella sua vita è tornata la luce. E tutti siamo felici di questo.

Poi, ovviamente, si è parlato anche di calcio giocato. Anche perché la paura non ha di certo fermato l’amore per il calcio: “Assolutamente no, il calcio è una parte di me. Anche se avrei da ridire: il gioco dal basso penso sia una iattura, non si può vedere il portiere che gioca con i piedi. Ha già così tanto da fare durante la partita stando in porta. Mi sembra troppo”