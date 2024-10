Norvegia-Slovenia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Norvegia-Slovenia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Un mese fa la Norvegia è tornata a vincere un partita ufficiale a distanza di quasi un anno dall’ultima volta. A piegare l’Austria di Ralf Rangnick (2-1), nella seconda giornata di Nations League, è stato un gol del suo giocatore più forte e rappresentativo, il fromboliere del Manchester City Erling Haaland, finalmente decisivo (e sorridente) anche con la maglia della sua nazionale.

Gli scandinavi ora condividono la vetta della classifica del gruppo 3 di Lega B con la Slovenia e sperano che questa edizione della Nations League sia una sorta di “trampolino” in vista delle qualificazione ai prossimi campionati del mondo, appuntamento che la Norvegia non vuole assolutamente mancare dopo aver saltato sia Qatar 2022 che Germania 2024. Un pareggio e una vittoria dunque per Haaland e compagni, fermati a sorpresa dal Kazakistan nella prima giornata (0-0). La Slovenia invece continua a sorprendere dopo aver fatto una splendida figura agli Europei tedeschi, dove costrinse il Portogallo a spuntarla solo ai calci di rigore. Gli uomini di Matjaz Kek si sono dimostrati ancora una volta solidissimi e dopo aver pareggiato 1-1 con l’Austria hanno travolto senza problemi il Kazakistan (3-0) con una tripletta del loro elemento più talentuoso, Sesko.

Come vedere Norvegia-Slovenia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Norvegia e Slovenia è in programma giovedì alle 20:45 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.83 su Goldbet, Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “X2” invece è quotato a 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Slovenia non perde una gara ufficiale (nei 90 minuti) dallo scorso novembre: segno che non è facile piegare una squadra molto organizzata come quella di Kek. Prevediamo dunque un incontro aperto a qualsiasi tipo di risultato, in cui probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Norvegia-Slovenia

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Mæhle, Estigard, Hanche-Olsen, Ryerson; Myhre, Berg, Berge, Nusa; Sörloth, Haaland.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Janža, Bijol, Drkušič, Balkovec; Mlakar, Elšnik, Gnezda Čerin, Stojanović; Celar, Šeško.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1