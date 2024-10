Austria-Kazakistan, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Austria-Kazakistan è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

In questa Nations League l’Austria non sta riuscendo a confermare quanto di buono aveva fatto vedere negli ultimi Europei, in cui si era spinta fino agli ottavi di finale dopo aver vinto un girone sulla carta proibitivo (c’erano anche Polonia e Olanda, oltre alla Francia). La selezione di Ralf Rangnick, che poi si arrese a sorpresa alla Turchia, nelle due gare di settembre ha pareggiato 1-1 con la Slovenia e perso 2-1 in Norvegia, restando a quota 1 punto nella classifica del gruppo 3 di Lega B.

Per risalire la china l’Austria non potrà fallire l’esame Kazakistan, la selezione meno competitiva del girone. Gli uomini di Stanislav Cherchesov, alla loro prima partecipazione in Lega B – nella scorsa edizione della competizione avevano vinto il rispettivo gruppo di Lega C – non hanno ambizioni di promozione nonostante negli ultimi anni abbiano fatto degli innegabili passi in avanti. Il Kazakistan solitamente è temibile tra le mura amiche e non a caso un mese fa la Norvegia di Haaland è stata costretta ad accontentarsi di un pareggio nella trasferta di Astana (0-0). Male, invece, nella sfida con la Slovenia, che pochi giorni dopo ha avuto la meglio 3-0, regalando il primo dispiacere a Cherchesov e alla sua nazionale. L’ultima vittoria dei kazaki risale allo scorso marzo, quando si aggiudicarono l’amichevole con il Turkmenistan.

Come vedere Austria-Kazakistan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Austria e Kazakistan è in programma giovedì alle 20:45 alla Raiffeisen Arena di Linz, in Austria. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Fuori casa il Kazakistan fa molta più fatica: ecco perché ipotizziamo un successo convincente dell’Austria, che dovrebbe riuscire a realizzare dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Austria-Kazakistan

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Mwene, Posch, Lienhart, Prass; Seiwald, Sabitzer; Schmid, Wimmer, Laimer; Arnautović.

KAZAKISTAN (3-5-2): Shatskiy; Malyi, Marochkin, Alip; Bystrov, Orazov, Tagybergen, Zaynutdinov, Vorogovskiy; Samorodov, Aymbetov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0