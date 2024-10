Italia-Belgio, Nations League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Italia-Belgio è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Un altro test di livello per l’Italia di Luciano Spalletti, intenzionata a dare continuità alle vittorie di settembre contro Francia (1-3) e Israele (1-2) che le consentono di guardare tutti dall’alto verso il basso nella classifica del gruppo 2 di Lega A di Nations League. Dopo il flop all’Europeo di Germania il selezionatore ha dato il via a quello che a tutti gli effetti è un “nuovo” corso e sul piano tattico ha deciso di ripartire dalla difesa a tre: scelta che finora è sembrata più che mai azzeccata.

Per le sfide con Belgio e Israele Spalletti ha convocato altri giovani – i “debuttanti” stavolta sono Pisilli, Gabbia, Maldini e Di Gregorio – confermando la volontà di proseguire con il ricambio generazionale. In attacco, complice la lombalgia di Kean – l’attaccante della Fiorentina è stato escluso dai convocati, al suo posto c’è Lucca – giocherà Retegui, reduce da una tripletta con l’Atalanta. Pochi dubbi, dunque, sulla formazione che scenderà in campo all’Olimpico contro i Diavoli Rossi, guidati dal ct di origini calabresi (ma cresciuto in Germania) Domenico Tedesco. In difesa gli unici sicuri di una maglia da titolare sono Bastoni e Calafiori – il ballottaggio è tra i napoletani Di Lorenzo e Buongiorno – mentre sulla fasce agiranno Cambiaso e Dimarco. In mezzo, invece, il regista con ogni probabilità sarà Ricci, affiancato da Tonali e Frattesi.

Belgio senza Lukaku e De Bruyne

Dall’altro lato, Tedesco dovrà rinunciare a due pilastri della sua nazionale come De Bruyne e Lukaku, rimasti a casa: per quanto riguarda l’attaccante del Napoli, la richiesta fatta al ct di poter rimanere in Italia a lavorare con la squadra di Conte è stata accettata.

Il Belgio davanti schiererà ad ogni modo un attaccante in forma smagliante come Openda ma tra i convocati ci sono anche i vari Doku, Bakayoko, Lukebakio, Trossard, Ngonge e De Ketelaere. La selezione di Tedesco deve riscattare la perentoria sconfitta con la Francia (2-0) di Deschamps, che un mese fa ha avuto la meglio 2-0 nel match di Lione. All’esordio, invece, i Diavoli Rossi si erano imposti senza grossi problemi su Israele (3-1).

Come vedere Italia-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Italia e Belgio è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia non perde con il Belgio dal 2015 (si trattava di un’amichevole) e ci sono buone possibilita che riesca ad evitare la sconfitta anche stavolta in un match da almeno una rete per parte. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Faes, Debast, Theate, Castagne; Tielemans, Onana; Doku, De Ketelaere, Lukebakio; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2