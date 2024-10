Sinner, gesto inequivocabile: galeotto fu quel fiocco

Jannik Sinner, il dettaglio non è passato inosservato e può voler dire una cosa soltanto: adesso è ufficiale.

Dire che quello che ci siamo lasciati alle spalle sia stato un weekend vivace non renderebbe giustizia alle mille cose che sono accadute a Jannik Sinner in quelle, tribolatissime, 48 ore. E non ci riferiamo alla sua presenza in campo a Shangai, dove il numero 1 del mondo lotterà per conquistare 1000 punti e un altro titolo, ma alle vicende personali.

Una vera e propria bomba è esplosa all’improvviso lo scorso sabato, quando una certa notizia è rimbalzata di sito in sito e di profilo in profilo facendo un “rumore” impressionante. La notizia cui alludiamo è quella del presunto matrimonio tra il campione altoatesino e la sua fidanzata, la collega russa Anna Kalinskaya. Indiscrezione che abbiamo poi scoperto essere, come facilmente intuibile, campata in aria: a New York non c’è stata nessuna proposta di matrimonio e i due piccioncini non sono ancora sul punto di promettersi amore eterno.

Si è reso necessario il loro intervento diretto, tuttavia, per mettere a tacere queste voci e per ristabilire la verità attorno a questa, amatissima, coppia. Lei lo ha scritto su Instagram, mentre lui ha colto la palla al balzo approfittando di una domanda che gli era stata rivolta in conferenza stampa a Shangai. il tutto mentre qualcuno, dall’altra parte del mondo, chiariva una volta per tutte il suo status.

Sinner, il fiocco dice tutto: è ancora single

Il qualcuno a cui ci riferiamo è la bellissima Maria Braccini, di cui i tifosi di Sinner senz’altro si ricorderanno. La ragazza è stata fidanzata con il numero 1 del mondo per 3 anni circa. Una presenza discreta ma costante.

Non è dato sapere in che modi e quando i due si siano lasciati: la sola cosa certa è che, un bel giorno, mentre ancora lo credevamo con Maria, Jannik stava già con Anna. E questo è quanto. Sta di fatto che la sua ex, da quel giorno, è molto più presente sui social di quanto non lo fosse ai tempi della relazione con l’azzurro. Tanto è vero che, nelle scorse ore, ha voluto far sapere ai suoi follower di essersi concessa un salto all’evento del momento: l’Oktoberfest di Monaco.

Anche stavolta, come 365 giorni fa, la modella e influencer indossa un abito tipico bavarese, ma con un dettaglio che non è passato inosservato. “Quest’anno fiocco a sinistra”, ha scritto, alludendo al nodo sul suo abito rosso dall’ampia scollatura. E il fiocco a sinistra, nel caso qualcuno non conoscesse la tradizione legata agli abiti dell’Oktoberfest, i cosiddetti dirndl, indica che la persona che lo indossa è felicemente single. Status che la Braccini ha voluto evidentemente, e giustamente, rimarcare.