Atp Shanghai, non solo Sinner: pronostici mercoledì 9 ottobre

Atp Shanghai, a partire dalle 06:00 (ora italiana) in campo il numero uno Sinner contro Shelton e gli altri incontri del tabellone maschile.

Il Masters 1000 di Shanghai entra nel vivo con in campo anche il numero uno del circuito Atp Jannik Sinner. L’azzurro ha superato nei turni precedenti il giapponese Taro Daniel (due set a zero) e l’argentino Tomas Martin Etcheverry in tre set. Il livello di difficoltà aumenta visto che se la vedrà con Ben Shelton, numero 16 del ranking.

Nel primo precedente tra i due tennisti giocato curiosamente proprio qui a Shanghai fu Shelton a prevalere al terzo set. Nei successivi tre incroci però Sinner tra cemento e Wimbledon non ha lasciato nemmeno un set all’avversario. Sinner parte favorito ma visto l’ottimo stato di forma dell’avversario non sorprenderebbe un numero superiore ai venti games giocati.

C’è l’esperto Monfils per Alcaraz

Alcaraz dopo il trionfo in finale su Sinner a Pechino si è sbarazzato qui a Shanghai dei due cinesi Shang e Wu: contro l’esperto Monfils – che pure ha vinto a sorpresa l’ultimo confronto diretto – non dovrebbe avere problemi nell’affermarsi in due set come capitato negli altri due precedenti. Parte con i favori del pronostico il russo Medvedev contro il discontinuo Tsitsipas, vittoria alla portata anche per Fritz più in palla in questo periodo rispetto all’altalenante Rune.

Grande equilibrio nella sfida tra Paul e Machac che si sono affrontati l’ultima volta a fine settembre: incontro finito al tie break del terzo set, probabile che anche stavolta si vada per le lunghe con l’americano favorito secondo i bookmaker nonostante l’ultimo precedente abbia visto prevalere il ceco Machac.

Tennis, i possibili vincenti

Medvedev in Tsitsipas-Medvedev

Dimitrov in Mensik-Dimitrov

Alcaraz in Alcaraz-Monfils (2-0 set betting)

Fritz in Fritz-Rune

I pronostici sui games

Sinner-Shelton (over 20,5)

Paul-Machac (over 20,5)

Comparazione quote

Il segno over 20,5 games in Sinner-Shelton è quotato a 1.6445su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Snai. La vittoria di Dimitrov contro Mensik è quotata invece a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

