Gratta e vinci, bastano 24 ore: provare per credere

Gratta e vinci, bastano anche solo 24 ore per veder cambiare radicalmente la propria vita: si fa in questo modo.

Ti è mai capitato di collezionare qualche vincita a distanza ravvicinatissima? Probabilmente no. La maggior parte delle persone è fortunata se vince qualcosa anche solo una volta nella vita, figurarsi due o più. La dea bendata non è generosa fino a questo punto. O, quanto meno, non lo è con tutti, ahinoi.

Con Brad Bullock, bontà sua, lo è stata eccome. A lui ha riservato una delle sue “magie” più belle, una serie di fortunatissimi eventi che hanno comprensibilmente sconvolto quest’uomo. Un giocatore che solo all’apparenza era come tanti altri e che non sapeva ancora che un giorno, nell’anno 2024, gli sarebbe successo qualcosa di così grande e inaspettato al tempo stesso. Qualcosa a cui ancora, probabilmente, farà fatica a credere. Perché non è facile realizzare eventi di questo tipo, quello è poco ma sicuro.

Iniziamo col dire che questo aspirante fortunello, residente nella contea di East, in California, qualche giorno fa si è recato al casinò in compagnia di un gruppo di amici. E lì, tra una cosa e l’altra, ha vinto 2mila dollari giocando ad una slot machine a tema blackjack. Una somma che lo aveva reso felice e che gli aveva permesso di trascorrere una gran bella serata all’insegna del gioco e dell’euforia.

Gratta e vinci, collezione di successi: che fortuna

L’indomani, ha deciso di investire parte della somma vinta al casinò nell’acquisto di qualche biglietto della Lotteria. Si è recato in un Santee 7-Eleven, ha ordinato un caffè e ha comprato dei Gratta e vinci da 30 dollari.

Del tutto inconsapevole, ovviamente, del fatto che la dea bendata lo avesse “seguito” e che fosse ancora lì, al suo fianco. Rientrato a casa, si è completamente dimenticato dei tagliandi acquistati: ha acceso la televisione e ha iniziato a fare un po’ di zapping. Se ne è ricordato solo più tardi; li ha presi senza troppe aspettative e, invece di grattare tutti i simboli, ha deciso di andare dritto al sodo. Ha grattato, quindi, solo la patina che ricopriva il codice a barre, per poterli scansionare con l’app della California Lottery scaricata sul suo smartphone.

Per poco non gli è preso un colpo quando, sul display, è comparsa la scritta “Hai vinto 10 milioni di dollari”. “Mi sono seduto subito – ha raccontato Bullock – Ho preso un quarto di dollaro e ho iniziato a grattare come un matto”. Lo ha fatto per verificare che il suo biglietto della serie Royal Riches fosse effettivamente vincente e che non si trattasse, come aveva temuto, di un bug dell’app. Ebbene, era tutto vero, per quanto due visite da parte della bendata nell’arco di 24 ore possano sembrare fantascienza.