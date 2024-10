Federica Pellegrini si tira indietro: questo è troppo

Federica Pellegrini chiude la porta in faccia all’ipotesi circolata nelle scorse ore: non se ne parla proprio.

Prima l’avventura a Pechino Express, in coppia con il marito Matteo Giunta. La piccola Matilde non c’era ancora, quando Federica Pellegrini e la sua dolce metà hanno messo lo zaino in spalla e sono partiti per una parentesi della loro vita che mai e poi mai, pur volendo, potranno dimenticare. Ma che, al contrario, porteranno con sé per sempre.

E varrà lo stesso discorso per Ballando con le stelle, la trasmissione alla quale la Divina ha deciso di partecipare dopo un corteggiamento serratissimo, durato la bellezza di 14 anni, da parte di Milly Carlucci. La leggendaria campionessa olimpica ha iniziato in sordina e i giudici non sono parsi troppo entusiasti della sua performance, ma tempo al tempo. La Pellegrini, del resto, sa essere piuttosto cocciuta e determinata, quando si mette in testa una cosa.

Si allenerà sodo, dunque, potete giurarci, per ballare al meglio delle sue possibilità e per migliorare dal punto di vista tecnico, come le è stato suggerito dalla severissima giuria. Potremmo vederla migliorare esponenzialmente da un giorno all’altro, insomma, essendo lei abituata alle sfide e a tutto quello che esse, inevitabilmente, implicano.

Federica Pellegrini ha detto no: non se ne parla proprio

Concentrata com’è, ora come ora, su questo nuovo obiettivo, ha approfittato della conferenza stampa di presentazione dello show della Carlucci per chiarire quali siano le sue intenzioni future.

Le è stato chiesto se le interessasse, o meno, il possibile ruolo di presidente del Coni, e la sua risposta a questo interrogativo è stata piuttosto inequivocabile. Non c’è nulla da interpretare: Federica Pellegrini è stata chiarissima. “Per fare il presidente del Coni – ha detto la Divina durante l’incontro con i giornalisti, prima del debutto a Ballando con le stelle – bisogna dedicare la propria vita allo sport, io non sono pronta a dedicare la mia vita tutte le ore del giorno allo sport“. Un impegno troppo grande per una campionessa che adesso vuole “vivere” e recuperare tutto il tempo che ha perso.

“In questo momento mi diverte la tv – ha aggiunto ancora, giustificando così la sua risposta precedente – è una cosa che farò fino a quando ci saranno per me sfide divertenti“. Avanti il prossimo programma, allora. Cosa deciderà di fare dopo Pechino Express e dopo essersi dedicata anima e corpo al ballo e allo show di Mamma Rai del sabato sera? Qualcosa ci dice che lo scopriremo presto. Molto presto.