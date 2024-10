Juventus-Cagliari, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Cagliari è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I tifosi della Juventus non vivevano da tempo una notte europea come quella di Lipsia in Champions League, in cui la squadra di Thiago Motta ha dato una vera e propria dimostrazione di forza, vincendo una partita (2-3) che dopo l’espulsione di Di Gregorio ad inizio ripresa sembrava ormai compromessa.

I bianconeri invece non si sono dati per vinti: senza Bremer e Nico Gonzalez, usciti per infortunio dopo pochi minuti di gioco, e in inferiorità numerica sono riusciti nell’impresa di ribaltare i tedeschi, prima con Vlahovic – l’attaccante serbo in Germania ha messo a segno un’altra doppietta dopo quella di sabato scorso a Genova – e poi con un gol capolavoro di uno dei nuovi acquisti, il figlio d’arte Conceiçao. Dalla trasferta teutonica, tuttavia, la Juventus si è portata dietro anche delle cattive notizie: l’infortunio di Bremer è più grave del previsto (lesione del legamento crociato) ed il perno della difesa della Signora dovrà restare fuori almeno sei mesi. Un bel problema per Motta e per una retroguardia che finora, in campionato, non ha subito neppure un gol, tenendo sempre la porta inviolata.

Lo resterà anche contro il Cagliari, che nell’ultima partita ha interrotto il digiuno di gol, realizzandone tre nella trasferta di Parma (2-3) che sono valsi il primo successo da quando è inizia la Serie A?

Di sicuro la squadra di Davide Nicola, dopo due pareggi e tre sconfitte, ha rivisto la luce e potrà affrontare la trasferta torinese, proibitiva sulla carta, con maggiore fiducia e convinzione nei propri mezzi.

Juventus-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Senza Bremer, la coppia di centrali difensivi della Juventus sarà composta da Gatti e da Kalulu, reduce da una altra super prestazione in Germania. Sull’out destro invece potrebbe rivedersi Danilo, in ballottaggio con Savona. In mezzo toccherà a McKennie e Locatelli – nuova panchina per Douglas Luiz – mentre sulla corsia destra agirà Conceiçao, pronto a prendere il posto dell’infortunato Nico Gonzalez: l’ex Fiorentina rientrerà solo a fine mese.

Dall’altro lato, non è da escludere che Nicola decida di confermare l’assetto tattico di Parma: difesa a 4 con il rientrante Marin in mediana insieme a Makoumbou; sulla trequarti, invece, sarà Viola a supportare l’unica punta Piccoli, circondato sulle fasce da Zortea e Luvumbo. Indisponibili infine Wieteska, Lapadula e Pavoletti.

Come vedere Juventus-Cagliari in diretta tv e in streaming

Juventus-Cagliari, in programma domenica alle 12:30 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Juventus a Lipsia ha dimostrato carattere ma ha anche tagliato definitivamente il cordone ombelicale con la precedente gestione: i bianconeri ora sono una squadra che, pur di vincere, è disposta anche a concedere qualcosa e a prendersi dei rischi. Contro il Cagliari allo Stadium la vittoria non dovrebbe essere in discussione ma, alla luce della pesantissima assenza di un pilastro difensivo come Bremer, gli uomini di Motta potrebbero non riuscire a tenere la porta inviolata per la prima volta in campionato.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

Il Cagliari riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1