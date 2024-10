Gratta e vinci, succede tutto per una ragione: risarcimento record

Gratta e vinci, certe cose accadono molto raramente, ma non è affatto impossibile che si verifichino: una storia pazzesca.

A volte si fa fatica ad accettare il fatto che il destino possa scombussolare i nostri piani a proprio piacimento, ma c’è ben poco, purtroppo, che possiamo fare. Non resta altro che accettarlo a malincuore e cercare di vedere, in ogni caso, il bicchiere mezzo pieno. Sì, perché perfino quando tutto sembra andare a rotoli potrebbe esserci comunque qualcosa di cui gioire.

Ne sa qualcosa Traci Verbowski, una donna di 50 anni che vive al di là dell’Oceano, più precisamente nello Stato del Michigan, in una cittadina che si sviluppa lungo le sponde dell’Huron. La sua è una storia singolare, quello è poco ma sicuro, eppure è anche estremamente rappresentativa dell’ipotesi che abbiamo appena illustrato. Tanto è vero che dalle lacrime è passata, in men che non si dica, a provare una delle gioie più grandi che la vita potesse riservarle.

Iniziamo col dire che Traci aveva pianificato, prima dell’estate, una bella vacanza. Non vedeva l’ora di partire e tutto era pronto per quella parentesi all’insegna del relax e del divertimento. Peccato solo che, a ridosso della partenza, un imprevisto abbia mandato completamente a monte i suoi piani, costringendola, di fatto, a disfare i bagagli e a rinunciare a quel viaggio tanto atteso e desiderato.

Gratta e vinci, dopo la delusione la sorpresa: mezzo milione così

Ne è rimasta delusa, naturalmente, ma per distrarsi e consolarsi ha ben pensato, quel giorno, di recarsi al minimarket di Bay City e di tentare la fortuna. Non credeva realmente di poter vincere: per lei si trattava, in quel momento, solo ed esclusivamente di un passatempo, di un piccolo svago.

Ha invece ottenuto, grazie a quel pit-stop inaspettato, un “risarcimento” record per quella vacanza saltata all’improvviso. Nel Gratta e vinci che ha comprato, la 50enne del Michigan ha difatti trovato un premio idilliaco. Una somma che sarà più che sufficiente per prenotare, non appena avrà di nuovo la possibilità di partire, una vacanza ancor più bella e lussuosa di quella alla quale si era vista costretta a rinunciare. C’erano, udite udite, 500mila dollari, il premio massimo cui potesse ambire con quel tagliando.

“Non riesco ancora a crederci!” – ha commentato – Se fossimo partiti come previsto, non avrei mai acquistato quel biglietto e oggi non sarei qui a celebrare questa vincita incredibile”. Si consolerà, adesso, con una barca, così da poter raggiungere, in futuro, qualunque luogo desideri visitare. Meglio di così, insomma, proprio non poteva andare.