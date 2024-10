Tutto finito per Valentino Rossi: annuncio sconcertante

Tutto finito per Valentino Rossi: c’è l’annuncio sul Dottore che dopo aver sentito gli orari si è tirato subito indietro. Ecco la rivelazione

Ha mancato l’appuntamento con il podio ad Aragon Danilo Petrucci in Superbike. Ma ha dimostrato di essere uno che può rimanere nei piani alti del Mondiale.

E al termine della gara il pilota ha rilasciato un’interessante intervista esclusiva al portale gpone.com. Ha parlato di tante cose, di moltissimi temi, ma soprattutto si è soffermato sulla possibilità di andare a correre la Parigi-Dakar, una delle corse più affascinanti e pericolose del Pianeta, sulle quattro ruote. Stuzzicato dell’idea, il pilota ha risposto in questo modo, facendo anche una rivelazione su Valentino Rossi.

Tutto finito per Valentino Rossi, si è tirato indietro

“Per il momento non è ancora stato deciso nulla – ha detto Petrucci – perché dobbiamo incastrare varie cose. La Dakar partirà a inizio gennaio e qualora l’operazione dovesse andare in porto avrei pochissimo tempo a disposizione per prepararmi. Dico così perché a gennaio la mia pausa è già finita e mi aspetta un percorso molto lungo”.

Poi, a specifica domanda, se immagina di correrla insieme ad Andrea Iannone, ha risposto in questo modo, sviluppando poi un discorso che ha coinvolto, anche, Valentino Rossi: “Sarebbe bello farla assieme – ha continuato ancora – magari su quattro ruote. Conoscendoci potrebbe funzionare, tipo io alla guida e lui che naviga, oppure un po’ e un po’. La Dakar è pericolosa e impegnativa. Ne parlai anche con Valentino Rossi perché lui aveva mostrato interesse. Ma quando venne a sapere che alle cinque del mattino già si era in moto ha rinunciato”. Insomma, Rossi ci ha provato, ha cercato di capire, ma quando ha visto che forse anche per lui era un po’ troppo ha deciso di tirarsi indietro. E ci sta, ovviamente, ormai Vale non è più un ragazzino e quello che doveva dimostrare lo ha già fatto vedere. Una scelta, secondo noi, anche abbastanza corretta. Inutile andare incontro a quelli che potrebbero essere dei rischi importanti. E anche inutili.