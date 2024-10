I pronostici di giovedì 3 ottobre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 3 ottobre, si giocano Europa League e Conference League con in campo Lazio, Roma e Fiorentina.

In Europa League si ritorna in campo a distanza di una settimana dalla prima giornata della fase campionato. I match, però, stavolta non sono spalmati su due giorni ma, come accadeva in passato, sono tutti in programma giovedì in due differenti fasce orarie: 18:45 e 21:00.

Goleada in vista per il Tottenham, impegnato a Budapest contro il Ferencvaros, battuto dall’Anderlecht nella prima giornata. Resterà verosimilmente a punteggio pieno pure il Galatasaray: i giallorossi affrontano una delle squadre sulla carta meno competitive di quest’Europa League, i lettoni del RFS Riga.

I pronostici sulle altre partite

Il Manchester United in crisi deve reagire ma è impegnato in una trasferta tutt’altro che facile: contro il Porto probabile almeno un gol per squadra, stesso pronostico nella sfida tra il Besiktas di Immobile e l’Eintracht Francoforte del bomber Ekitike.

La Lazio di Baroni in continua crescita ha tutte le carte in regola per centrare un risultato positivo contro il temibile ma discontinuo Nizza, in una partita da almeno due gol complessivi.

Trasferta solo sulla carta facile per la Roma: l’Elfsborg, come avvenne contro il Bodo Glimt, tra temperature già rigide e campo in erba sintetitica potrebbero mettere in difficoltà i giallorossi molto fortunati nell’ultima di campionato contro il Venezia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lazio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lazio-Nizza, Europa League, ore 18:45

Vincenti

Real Sociedad (in Real Sociedad-Anderlecht, Europa League, ore 18:45)

(in Real Sociedad-Anderlecht, Europa League, ore 18:45) Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-AZ Alkmaar, Europa League, ore 21:00)

(in Athletic Bilbao-AZ Alkmaar, Europa League, ore 21:00) Heidenheim (in Heidenheim-Olimpia Ljubiana, Conference League, ore 18:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ferencvaros-Tottenham , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Rigas-Galatasaray , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Chelsea-Genk, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hoffenheim-Dinamo Kiev , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Besiktas-Eintracht Francoforte , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Porto-Manchester United, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 8.26 GOLDBET ; 8.33 SNAI; 8.26 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Roma vincente e almeno un gol per squadra in Elfsborg-Roma, Europa League, ore 21:00