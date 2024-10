Accuse Hamilton: dietrofront clamoroso del pilota inglese che aveva aspramente criticato la strategia dopo il Gran Premio di Singapore

Non è sicuramente una bella annata per Lewis Hamilton che sa, inoltre, quale sarà il proprio futuro l’anno prossimo. E lo sanno soprattutto i tifosi della Ferrari che non vedono l’ora di vedere in Rosso il pilota che ha vinto sette titoli mondiali. Una leggenda della Formula Uno.

Alla fine del Gran Premio di Singapore Lewis aveva aspramente criticato quelle che erano state le scelte della scuderia: iniziando al terzo posto con gomme morbide, Hamilton ha concluso la competizione al sesto posto, un risultato inferiore alle aspettative. E questo gli aveva lasciamo l’amaro in bocca. Intuendo che si erano create delle polemiche importanti attorno alla sua presa di posizione, attraverso un post sulla propria pagina Instagram ha deciso di mettere le cose in chiaro.

Accuse Hamilton, le parole del pilota

“So che ci sono state molte discussioni sull’ultima gara e sulla nostra strategia a Singapore, che purtroppo non ha dato i risultati sperati. Quando le cose non vanno come previsto, è naturale sentirsi frustrati e manifestare questa frustrazione è una reazione comune”.

Sapevamo che iniziare con gomme morbide era una mossa audace e rischiosa, ma ci ha offerto un vantaggio iniziale. Alla fine, ho deciso di seguire questa strategia. Tutto procede bene per il team. Continueremo a sostenerci a vicenda fino al termine della stagione”. In poche parole, Hamilton, ha voluto mettere le cose in chiaro rispedendo al mittente tutte quelle che erano state le insinuazioni venute fuori dopo il suo sfogo. Lui e la Mercedes, quindi, continueranno a lavorare nel migliore dei modi per arrivare alla fine della stagione senza nessun rancore, senza nessun retropensiero che potrebbe anche essere pesante da affrontare. Giusto così, dopo tutti gli anni ricchi di trionfi che ci sono stati. Ma sappiamo benissimo che, prima o poi, anche le migliori storie d’amore finiscono. E quando succede è anche giusto separarsi.