Hamilton in MotoGP: conferma shock

Hamilton in MotoGp: la conferma è clamorosa e arriva direttamente da chi gestisce il mondiale sulle due ruote. Le parole

Si sa, chi nella vita fa una cosa, non si riesce mai a staccare da quello che è stato il suo mondo. Lo vediamo nel calcio, quando i calciatori diventano allenatori o dirigenti, e anche nei motori. Ad esempio, Valentino Rossi, dopo aver chiuso sulle due ruote si è dato alle quattro ruote, facendo nascere anche un team per la lotta al mondiale che lui ha vinto diverse volte durante la sua vita. E i risultati ci sono, sono sotto gli occhi di tutti.

Adesso prendiamo ad esempio Hamilton. Il campionissimo inglese, sette volte campione del mondo dentro la Formula Uno e che nei prossimi due anni, almeno, salirà dentro la monoposto della Ferrari, prima o poi dovrà dire addio alle corse. Ma uno che vive di adrenalina, in questo modo, ha bisogno ancora di sentirsi vivo e vegeto. Ed è per questo che, ufficialmente, ha chiesto informazioni per quanto riguarda l’acquisizione di un team di MotoGp. Da atleta e imprenditore il passo è breve.

Hamilton in MotoGp, la conferma è ufficiale

Un interesse confermate, così come viene riportato da formulapassion.it, anche dalle parole di Greg Maffei, CEO di Liberty Media (che ha acquisito il campionato in attesa dell’ok dell’antitrust Ue).

“Quando abbiamo annunciato l’acquisizione della MotoGP abbiamo avuto subito persone che ci hanno chiamato e detto di voler acquistare una squadra, compreso lo stesso Hamilton“, ha svelato Maffei parlando alla Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference. “Queste persone hanno visto cosa sia successo con la Formula 1 e adesso vogliono seguirci. I principali fornitori ci hanno chiamato, dicendoci di voler essere coinvolti. Sfortunatamente ho dovuto rispondere loro che non potevamo davvero parlarne finché non avremmo ottenuto l’approvazione dell’Unione europea, ma ci piacerebbe farlo una volta avuto l’ok“.

Una manovra quella di Liberty Media che è ancora al vaglio della commissione europea. E ovviamente, la Liberty, approverebbe senza remore l’ingresso di un campionissimo come Hamilton dentro il mondo delle due ruote. Farebbe senza dubbio aumentare l’appeal e di conseguenza anche i ricavi. Un bene per tutti. E vedremo come andrà a finire.