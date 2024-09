Gratta e vinci, non sempre funziona: strategia da rivedere

Gratta e vinci, si pensa che questa strategia funzioni, ma in realtà non è sempre così: c’è una falla in questo schema.

Ci sono persone fermamente convinti che la fedeltà e l’abitudinarietà, alla lunga, paghino. Una consapevolezza alla luce della quale tendono a ripetere, sempre e in qualunque circostanza, il medesimo schema. Certi, per l’appunto, che prima o poi la dea bendata farà tappa anche al loro domicilio, per premiarli e ringraziarli per essere stati tanto assidui.

La verità, invece, è che non c’è nel gioco d’azzardo non v’è mai nulla di sicuro. Se bastasse essere fedeli allo stesso punto vendita o alla stessa sestina, allo stesso Gratta e vinci o allo stesso schema di comportamento, del resto, saremmo tutti ricchi. Questa strategia, in realtà, è da rivedere, perché non sempre funziona. E l’occasione per dimostrarlo ce la fornisce una storia che arriva da lontano, dall’altra parte dell’Oceano, più precisamente da Washington DC:

È qui che vive un uomo che, nei giorni scorsi, ha avuto la possibilità di testare personalmente la strategia in questione e di trarre le nostre stesse conclusioni. Ha capito, in soldoni, che il fatto di tentare la fortuna sempre nello stesso punto vendita non sarebbe mai stata, di per sé, garanzia di successo e di ricchezza. Tanto è vero che la sua vita è cambiata proprio nel momento in cui, contravvenendo alle sue convinzioni, si è svincolato dal suo solito schema.

Gratta e vinci, salta lo schema: conseguenze imprevedibili

L’uomo in questione è un dipendente delle Poste a stelle e strisce che aveva l’abitudine, fino a qualche tempo fa, di fare tappa in una ricevitoria del Maryland, per rifocillarsi un po’ tra una consegna e l’altra.

Era solito comprare lì i suoi Gratta e vinci, fino a quando, qualche giorno fa, non ha fatto qualcosa di inaspettato. Il suo percorso ha subito una variazione e non sarebbe potuto passare dal solito punto vendita, motivo per il quale si è concesso un piccolo cambio di programma. Si è fermato, più precisamente, sulla Solomons Island Road a Harwood, al 7-Eleven, dove ha comprato alcuni biglietti della lotteria istantanea.

Uno di essi, appartenente alla serie Millionaire’s Club, pagato 20 dollari, gli ha fruttato un’enormità: parliamo di 1 milione di dollari, arrivati dopo che, per 30 anni, aveva provato invano ad attirare a sé la dea bendata. Cambiare schema e posto si è dunque rivelato, benché fosse molto attaccato alle sue abitudini, provvidenziale per quest’uomo, che alle soglie della pensione avrà adesso un gran bel bottino su cui fare affidamento.