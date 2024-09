Sinner ci mette la firma: reali non vi temo

Jannik Sinner ci ha messo la firma sopra e la notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo: cinesi all’avanguardia.

Lui si era limitato ad abbracciarla timidamente, nella speranza di non dare troppo nell’occhio. Non è avvezzo, d’altra parte, alle manifestazioni d’amore in pubblico. Lei ha invece pensato, a quanto pare, che fosse giunta l’ora di lanciare un messaggio in mondovisione e di rivendicare davanti a tutti la loro unione, il sentimento che li lega dalla scorsa primavera.

E così, qualche minuto dopo il match point, Anna Kalinskaya aveva tirato a sé Jannik Sinner e lo aveva baciato con trasporto per celebrare la vittoria degli Us Open. Un’immagine che, manco a dirlo, aveva fatto il giro del mondo e fatto sognare quanti, diffusasi la notizia della loro relazione, avevano fatto i salti di gioia. Nonché confortato, perché no, gli stessi fan della coppia, che qualche settimana prima avevano temuto che l’azzurro e la russa fossero già ai ferri corti perché lei aveva smesso di seguirlo su Instagram.

Se anche una crisi c’è stata, quel che è certo è che già alle spalle. Dormano sonni tranquilli, dunque, i sostenitori della coppia composta da Jannik e Anna, che dopo la parentesi newyorkese e qualche giorno trascorso nelle rispettive case sono partiti insieme alla volta della Cina. E proprio lì è accaduto, a ben vedere, qualcosa di inaspettato.

Sinner e Kalinskaya, l’insolito gadget fa il giro della Cina

Iniziamo col dire che il pubblico di Pechino ha riservato a Sinner un’accoglienza più che calorosa. Già in aeroporto lo hanno sommerso di splendidi doni, molti dei quali realizzati a mano, nonché di cori e di affetto.



Sembra evidente che i cinesi abbiano un debole per lui, sia in quanto numero 1 del mondo che in qualità di campione uscente dell’Atp 500 che si sta disputando in questi giorni. Quello che non potevamo immaginare, però, è che i locals potessero andare in brodo di giuggiole anche per la sua relazione amorosa con la collega Kalinskaya.

Da cosa lo desumiamo? Semplice: dal fatto che qualcuno di loro abbia portato in tribuna un insolito gadget, affinché l’altoatesino potesse autografarlo. Il gadget in questione è una foto che lo ritrae insieme alla sua dolce Anna e alla coppa vinta al Flushing Meadows. Sinner, che avrà sicuramente riso della cosa, ci ha messo la firma sopra, suggellando l’unione con la tennista. Più amati di qualsiasi coppia di reali sia mai esistita sulla faccia della terra.