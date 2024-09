Serie B, i pronostici sulle partite della settima giornata

Serie B, il Pisa di Pippo Inzaghi fa visita alla Juve Stabia: i nerazzurri, primi in classifica, cercheranno di allungare sullo Spezia secondo.

Il Pisa capolista in settimana si è ritrovato con 2 punti in più grazie al verdetto della Corte sportiva d’appello. I toscani hanno dunque vinto – a tavolino – la partita con il Cittadella, andata in scena lo scorso 27 agosto e terminata 1-1 sul campo: se il giudice sportivo in un primo momento aveva inflitto soltanto una multa ai granata, la Corte è stata più severa, punendo i veneti per aver schierato un giocatore che non compariva nella distinta (Desogus).

La classifica vede i nerazzurri di Pippo Inzaghi svettare davanti a tutti, con 4 punti di vantaggio sullo Spezia. E poco importa se mercoledì è arrivata la prima sconfitta stagionale con il Cesena, che ha avuto la meglio nei sedicesimi di Coppa Italia (0-1). Il Pisa adesso cercherà di voltare subito pagina in campionato: missione non impossibile, visto che il suo prossimo avversario, la Juve Stabia, ha un po’ frenato dopo l’ottimo avvio. Per le Vespe, infatti, sono arrivate due brutte sconfitte contro Palermo e Modena, ko che rischiano di togliere qualche certezza agli uomini di Guido Pagliuca, i quali primi della sosta avevano incassato a malapena un gol. Si profila più movimentato, invece, il match tra Bari e Cosenza: ai pugliesi la pausa ha fatto bene (due roboanti vittorie di fila contro Mantova e Frosinone) ma dovranno fare attenzione ai calabresi, che stanno lottando nonostante la penalità e che non avrebbero meritato di perdere contro il Sassuolo sabato scorso.

Le previsioni sulle altre partite

In settimana sono diventati tre i successi consecutivi del Sassuolo di Fabio Grosso, che ha superato il turno in Coppa Italia andando a vincere a Lecce, contro una squadra di Serie A.

Gli emiliani ora dovranno vedersela con la seconda forza del campionato, lo Spezia: ci sono tutti i presupposti per una gara spettacolare, in cui i gol non dovrebbero mancare nonostante il Sassuolo sia reduce da tre clean sheet. Non riesce più a vincere la Reggiana, altra squadra che sembra calata di rendimento (due sconfitte e un pareggio) dopo la sosta: gli uomini di Viali in questo weekend saranno ospiti della neopromossa Carrarese, ultima in classifica insieme al Frosinone ma più che mai viva. Il Cesena, ringalluzzito dalla vittoria di Pisa in Coppa Italia, parte leggermente favorito sul Mantova, che in trasferta sta facendo parecchia fatica (un solo punti fuori casa). Chi invece può allungare la striscia di successi è la Sampdoria, che dopo essersi sbloccata con il Sudtirol si è aggiudicata il sentito derby di Coppa Italia con il Genoa dopo i rigori: ci sono buone possibilità che a Modena arrivi un altro risultato positivo. Sfida potenzialmente equilibrata, infine, tra Salernitana e Catanzaro, entrambe alle prese con numerosi problemi: previsto almeno un gol per parte.

Serie B: possibili vincenti

Sassuolo o pareggio (in Sassuolo-Spezia, sabato 28 ore 15:00)

Cesena (in Cesena-Mantova, domenica 29 ore 15:00)

Sampdoria o pareggio (in Modena-Sampdoria, domenica 29 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Bari-Cosenza, sabato 28 ore 15:00

Sassuolo-Spezia, sabato 28 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cesena-Mantova, domenica 29 ore 15:00

Salernitana-Catanzaro, domenica 29 ore 15:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Carrarese-Reggiana, sabato 28 ore 15:00

Juve Stabia-Pisa, domenica 29 ore 15:00

Comparazione quote

La vittoria del Cesena è quotata a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” in Salernitana-Catanzaro è quotato invece a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e a 1.67 su Snai.

