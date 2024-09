Thomas Ceccon sotto tiro: guai in vista, l’ha fatta grossa

Thomas Ceccon ha combinato un gran bel guaio: non la passerà liscia, è già stato avvisato in maniera chiarissima.

Dovremmo essere tutti d’accordo sul fatto che Thomas Ceccon sia stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione delle Olimpiadi di Parigi. Non solo perché ha vinto la medaglia d’oro nei 100 dorso, ma soprattutto perché in più occasioni ha catalizzato l’attenzione del pubblico e della stampa.

Un personaggio insolito ma in senso buono, se vogliamo, che oltre al massimo riconoscimento cui un atleta possa ambire ha raggiunto, grazie alla trasferta d’Oltralpe, anche la notorietà. Non che essere popolare gli interessi, intendiamoci. Ceccon non sembra avere la benché minima intenzione di piegarsi alla logica dei social e, più in generale, del successo. Sa bene, tuttavia, che le immagini che lo ritraevano mentre schiacciava un pisolino in un parco parigino, dopo essersi lamentato del caldo e delle condizioni dei dormitori della cittadella dello sport, hanno fatto il giro del mondo e cambiato il suo status.

Da quel momento in poi, infatti, il bel Thomas è diventato ufficialmente famoso. E, che gli piaccia o no, è asceso anche all’Olimpo dei sex symbol, cosa che non sembra garbargli più di tanto. Al punto che, durante i Giochi di Parigi 2024, aveva risposto ad un tweet “compromettente” con un laconico “Don’t sexualize me please“. Vuole essere giudicato per i suoi meriti sportivi e non per le sue doti estetiche, che pure, per forza di cose, hanno contribuito a fare di lui un vero e proprio idolo.

Furia Paltrinieri: la story su Instagram dice tutto

Ceccon ha trascorso un mese lontano dalle vasche, ma a breve la sua agenda tornerà a riempirsi di appuntamenti e cose da fare. Ad ottobre ci sarà la Coppa del mondo di Shangai, a dicembre i Mondiali in vasca corta. In estate scoccherà l’ora dei Mondiali di Singapore e avrà ben più di una chance, insomma, per far bene ed arricchire il suo palmares.

La sua ambizione non ha confini e ci sono buone ragioni per pensare che, nei mesi a venire, potrà conquistare nuove medaglie e soddisfazioni. Il suo sogno, però, resta uno: “A Los Angeles vorrei provare a vincere più che a Parigi e diventare l’italiano più medagliato”, ha detto nelle scorse ore, ignaro del fatto che avrebbe innescato l’ira funesta di un certo collega.

Quel collega è Gregorio Paltrinieri, che ironizzando sulle dichiarazioni di Thomas ha postato, su Instagram, due stories che non lasciano spazio ad interpretazioni. Nella prima c’è il virgolettato di Ceccon, mentre nella seconda c’è uno squalo che cerca di azzannare un cetaceo. Il cetaceo, manco a dirlo, è il suo connazionale. Una “minaccia” (si fa per dire) del tutto goliardica, della serie “Non provarci neppure”, che ha regalato grasse risate ai tifosi dei nuotatori azzurri.