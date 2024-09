Osasuna-Barcellona, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Osasuna-Barcellona è una partita valida per l’ottava giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Contro il Getafe, nel turno in mezzo alla settimana, è stato più difficile del previsto. Ma il Barcellona di Flick ha comunque conquistato i tre punti ringraziando quel bomber che non conosce l’età e che porta il nome di Lewandowski. Una sua rete, al minuto 9, ha deciso il match, facendo confermare i catalani al primo posto solitario in classifica. E adesso, dopo un poco di tempo dall’inizio della stagione, i risultati cominciano ad essere importanti.

La settimana prossima tornerà la Champions League e Flick, contro l’Osasuna, forse un po’ di turnover lo potrebbe fare. Ma poco, perché la sfida è difficile, soprattutto se andiamo a vedere gli ultimi risultati dei padroni di casa. Che hanno vinto contro il Las Palmas prima di andare a pareggiare – zero a zero – sul campo del Valencia. E anche la classifica rispecchia il momento: l’Osasuna si ritrova al settimo posto con undici punti, gli stessi di Villarreal e Maiorca che per via della differenza reti, al momento, sono avanti. Ed è proprio la tenuta difensiva che un po’ preoccupa: sono già 11 i gol incassati – otto quelli fatti – che dimostrando come dietro si balla. Un’occasione, per quell’attaccante citato prima, per andare ancora a segno. Se gioca, come sembra, allora una rete di Lewa è nell’aria.

In tutto questo arriva anche la notizia di mercato. Dopo lo stop di Ter Stegen che ha chiuso in anticipo la propria stagione, il Barcellona ha ormai fatto cambiare idea a Szczesny: l’ex portiere della Juventus si riveste da sportivo e firmerà la prossima settimana un contratto annuale con gli spagnoli. Un altro anno da protagonista, con un risparmio anche per la Juventus sul bilancio.

Come vedere Osasuna-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Barcellona, valida per l’ottava giornata della Liga spagnola, è in programma sabato 28 settembre alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive con la vittoria del Barcellona che è ampiamente pronosticabile. Sfida anche da almeno una rete per squadra. Occhio, infine, e come al solito, pure alla possibile marcatura di Lewandowski.

Le probabili formazioni di Osasuna-Barcellona

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Boyomo, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, M Gomez; Zaragoza, Budimir, Oroz.

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; E Garcia, Pedri; Yamal, Torre, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3