Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è il big match della quinta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La quinta giornata di Bundesliga propone una sfida a dir poco stellare tra il Bayern Monaco primo in classifica a punteggio pieno e i campioni in carica del Bayer Leverkusen, capaci lo scorso anno di mettere fine al dominio bavarese.

Il Bayern Monaco ha iniziato la stagione con il nuovo allenatore Vincent Kompany alla grande, ottenendo sei vittorie su sei in tutte le competizioni, salendo in vetta alla classifica della Bundesliga per la prima volta nell’ultimo anno e segnando l’incredibile cifra di 20 gol in tre partite nel giro di appena una settimana.

I campioni del Bayer Leverkusen non sono stati da meno: dopo essersi ripresi dalla prima sconfitta in Bundesliga in oltre una stagione contro il Lipsia hanno segnato quattro gol in ciascuna delle ultime tre partite in tutte le competizioni, tra cui il successo per 4-0 sul non facile campo del Feyenoord.

I gol e lo spettacolo non dovrebbero mancare, in una partita in cui il Bayern Monaco parte comunque leggermente favorito.

Come vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La doppia chance interna (vittoria del Bayern Monaco o pareggio) è quotata a 1.19 su Goldbet e Lottomatica e a 1.22 su Snai. Il segno “gol” è quotato invece a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai.

Il pronostico

Il Bayern Monaco dovrebbe evitare la sconfitte in una partita da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Kiel-Bayern Monaco

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2