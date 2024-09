Premier League, pronostici sesta giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, dopo aver sfiorato la vittoria sul campo del City l’Arsenal tenterà di tornare subito al successo contro il Leicester.

Stagione nuova, classifica vecchia. In Premier League, dopo le prime 5 giornate, è sempre il Manchester City di Pep Guardiola a guardare tutti dall’altro verso il basso. I campioni in carica però domenica scorsa hanno rischiato tantissimo nel big match con l’Arsenal, che all’Etihad Stadium ha sfiorato tre punti di platino. I Gunners, in vantaggio 2-1 ma in 10 uomini da metà secondo tempo, sono riusciti a resistere addirittura fino al 98′, quando un gol di Stones gli ha impedito di interrompere la lunga imbattibilità casalinga del City.

Gli uomini di Mikel Arteta, che in settimana hanno travolto il Bolton in League Cup (5-1), dovrebbero tornare a vincere nella sfida con il neopromosso Leicester. Una gara da non sbagliare per non perdere terreno nei confronti di Haaland e compagni e che anticipa di qualche giorno un’altra sfida molto delicata con il PSG in Champions League, in programma sempre all’Emirates Stadium.

La vittoria dei londinesi non sembra essere in discussione: improbabile che la difesa delle Foxes, finora sempre bucata in campionato, riesca a tenere a bada l’attacco dei Gunners. Molto più interessante ed incerto l’incontro di Stamford Bridge tra il Chelsea e il Brighton: i Blues di Enzo Maresca, dopo la sconfitta all’esordio con il Manchester City, non hanno più perso e nelle ultime due giornate hanno battuto Bournemouth e West Ham senza subire gol. L’attacco starà anche overperformando (secondo gli xG i londinesi sono in debito nei gol attesi) ma i presupposti per un risultato positivo con i Seagulls ci sono tutti. Il Brighton, oltretutto, dopo l’avvio arrembante ha un po’ frenato, facendo registrare tre pareggi di fila con Arsenal, Ipswich e Nottingham.

Le previsioni sulle altre partite

Una londinese che invece non riesce ad ingranare è il West Ham di Julen Lopetegui. Gli Hammers non vincono da fine agosto ed in settimana sono stati sommersi di gol dal Liverpool in League Cup (5-1).

Cela numerose insidie, dunque, il derby con il Brentford, che dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte. Ci sono buone possibilità che raccolga almeno un punto anche l’Everton, appena acquistato dai Friedkin (stessi proprietari della Roma). I Toffees hanno interrotto la serie negativa con il Leicester una settimana fa e dovrebbero riuscire a non perdere anche con il Crystal Palace a Goodison Park. Regala diversi spunti, infine, il match tra Nottingham Forest e Fulham: i Reds sono sorprendentemente ancora imbattuti e daranno vita ad una gara godibile con i londinesi, reduci dal bel successo con il Newcastle.

Premier League: possibili vincenti

Chelsea o pareggio (in Chelsea-Brighton)

Everton o pareggio (in Everton-Crystal Palace)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Arsenal-Leicester

Chelsea-Brighton

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brentford-West Ham

Nottingham Forest-Fulham

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in Chelsea-Brighton è quotato a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Brentford-West Ham è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

