I pronostici di giovedì 26 settembre: Europa League, Liga e Coppa Italia

I pronostici di giovedì 26 settembre, ci sono le altre nove partite di Europa League, in campo anche la Liga spagnola e la Coppa Italia.

Si chiude stasera con le restanti nove partite in programma la prima giornata della fase a girone unico della nuova Europa League. Dopo la Lazio, tocca stavolta alla Roma impegnata all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao. I giallorossi, convincenti all’esordio con Juric in panchina al posto di De Rossi, dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta in una sfida da almeno due gol contro una squadra sì insidiosa ma che dà il meglio quando gioca in casa, dove nella Liga ha perso solo una delle ultime 22 partite.

Dalla Roma a un ex Roma: José Mourinho dopo la finale persa due anni fa ci riprova alla guida del Fenerbahce, impegnato in un esordio sulla carta agevole coontro l’Union SG.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie probabili in partite da over 2,5 per Eintracht Francoforte e Tottenham rispettivamente contro Viktoria Plzen e Qarabag. Tra le partite da almeno un gol per squadra la principale indiziata è Ajax-Besiktas, sfida dal sapore italiano: l’allenatore dei Lancieri Farioli sfiderà il bomber Ciro Immobile, a quota 8 gol su 8 partite ufficiali fin qui disputate.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Roma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Roma-Athletic Bilbao, Europa League, ore 21:00

Vincenti

Fenerbahce (in Fenerbahce-Royale Union SG, Europa League, ore 18:45)

(in Fenerbahce-Royale Union SG, Europa League, ore 18:45) Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Viktoria Plzen, Europa League, ore 21:00)

(in Eintracht Francoforte-Viktoria Plzen, Europa League, ore 21:00) Tottenham (in Tottenham-Qarabag, Europa League, ore 21:00)

(in Tottenham-Qarabag, Europa League, ore 21:00) Napoli (in Napoli-Palermo, Coppa Italia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ajax-Besiktas , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Eintracht Francoforte-Viktoria Plzen , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Tottenham-Qarabag, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Malmo-Rangers , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Espanyol-Villarreal , Liga, ore 19:00

, Liga, ore 19:00 Celta Vigo-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Lione-Olympiacos, Europa League, ore 21:00