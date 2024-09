Celta Vigo-Atletico Madrid, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Celta Vigo-Atletico Madrid è una partita valida per la settima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Atletico Madrid è una delle tre squadre ancora imbattute da quando è iniziata la Liga ma i troppi pareggi (3) stanno rallentando la corsa dei Colchoneros, terzi in classifica ma staccati dalla lepre Barcellona – unica squadra a punteggio pieno – e dai rivali cittadini del Real Madrid, che di punti ne hanno al momento 4 in più.

Il terzo nulla di fatto è arrivato domenica scorsa nel derby con il Rayo Vallecano, capace di mettere in difficoltà la squadra del “Cholo” Simeone, meno propositiva rispetto al solito e neppure convincente sotto il profilo del gioco. Gli impegni ravvicinati forse stanno condizionando un Atletico Madrid che da quando si è ricominciato a giocare dopo la sosta per le nazionali è sceso in campo praticamente ogni tre giorni. Il tour de force continua con il secondo turno infrasettimanale della stagione, in cui Koke e compagni affronteranno un’altra trasferta, stavolta in Galizia contro il sorprendente Celta Vigo. La squadra di Claudio Giraldez è da prendere con le pinze, visto che davanti al proprio pubblico ha sempre vinto, battendo Alaves, Valencia e Real Valladolid. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda i match giocati fuori casa: solo sconfitte per il club galiziano (Villarreal, Osasuna e Athletic Bilbao), che tra l’altro non è mai riuscito a tenere la porta inviolata. È probabile che Simeone faccia un minimo di turnover: gli unici assenti, del resto, sono Barrios e Azpilicueta. Più numerose le defezioni in casa Celta, con Giraldez che deve rinunciare a De La Torre, Mingueza e Ristic.

Come vedere Celta Vigo-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida tra Celta Vigo e Atletico Madrid, valida per la settima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Altra trasferta potenzialmente ostica per i Colchoneros, reduci da una prestazione non brillante a Vallecas. Gli uomini di Simeone sfidano una squadra che in casa le ha vinte tutte e che non perde tra le mura amiche da nove partite di fila. Meglio puntare sui gol: entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Atletico Madrid

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Javi Rodríguez, Domínguez, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Beltrán, Hugo Álvarez; Iago Aspas, Borja Iglesias, Swedberg.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Reinildo, Giménez, Samu Lino; Gallagher, Koke, Riquelme; Sörloth, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2