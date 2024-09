Tifosi Ferrari in festa: così cambia tutto

Tifosi Ferrari in festa: il gran premio di Singapore è ormai un (brutto) ricordo. Le parole di Vasseur cambiano tutto per il futuro

Un weekend brutto. Sì, perché quello di Singapore si può catalogare in quei Gran Premi nei quali la Ferrari avrebbe potuto fare qualcosa di più. Il passo gara, ottimo, lascia l’amaro in bocca per quello che è stato un sabato difficile. Se Leclerc e Sainz non fossero partiti dalla quinta fila, probabilmente, staremmo qui a parlare di un podio. O magari di una vittoria.

Le ultime velleità, quindi, per cercare di vincere il titolo – non solo quello piloti ma anche quello costruttori – sono andate decisamente in archivio. Ma alla fine ha parlato il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, che ha annunciato dei cambiamenti che, per il prossimo anno, possono decisamente farci pensare ad una macchina diversa. E i tifosi non possono fare altro che sognare, anche perché, non lo dobbiamo mai dimenticare e lo dobbiamo ribadire, in macchina ci sarà un certo Lewis Hamilton che formerà la squadra insieme a Charles Leclerc. Una coppia davvero da sogno.

Tifosi Ferrari in festa, le parole di Vasseur

“A Maranello siamo molto concentrati sul lavoro in ottica 2025 e sulla monoposto. Questo non significa che ad Austin non porteremo novità. Affrontiamo questa pausa con ottimismo e crediamo che in America molti team porteranno l’ultimo grande pacchetto di aggiornamenti del mondiale che, in realtà, sarà per tutti la base di sviluppo per la stagione 2025“.

Insomma, si guarda con interesse al prossimo anno che, per forza di cose, viste le scelte che sono state fatte per la monoposto, deve portare la Ferrari ad essere competitiva sin da subito per la classifica del mondiale piloti. Una scuderia come quella Rossa non può permettersi un’altra stagione nelle retrovie. I tifosi meritano di più, la storia del Cavallino Rampante merita di più. E anche i piloti che saranno dentro le monoposto meritano di più. Serve che tutti diano il massimo. E al momento pare che tutti, realmente, ci stanno provando.