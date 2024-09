Pazzesco Valentino Rossi, ora è ufficiale

Pazzesco Valentino Rossi: l’ex campione della MotoGp non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ecco l’annuncio ufficiale

Non si ferma mai Valentino Rossi. Che tutti conoscono, ovviamente, per quello che è stato sopra le due ruote. Un campione infinito, che ha vinto quasi sempre quando ha gareggiato, dando un’idea diversa del mondo delle due ruote. Molti, infatti, si sono ispirati alle sue vittorie per intraprendere la carriera.

Dopo è passato alle auto. Dalla prima stagione nel GTWC al debutto nel World Endurance Championship, il mondiale di gare di durata, Valentino ha imparato in fretta anche a correre su quattro ruote e non solo sulle due. Lì è un maestro. E non è finita qui, ovviamente. Uno come lui non ha nessuna intenzione di fermarsi, non ha nessuna intenzione di lasciare nulla al caso.

Pazzesco Valentino Rossi, iniziano i test

Un Valentino che ha ancora voglia di migliorarsi e di mettersi in gioco. Tant’è che una notizia arrivata nei giorni scorsi riguarda appunto il suo futuro dentro una macchina. “Infatti, il Team WRT, con cui corre dal debutto, è impegnato in più campionati e con più vetture, tra cui l’Hypercar di BMW, e lo ha scelto per guidare la M Hybrid proprio durante i rookie test che ogni anno il mondiale endurance organizza in Bahrain, la settimana dopo l’ultimo round di campionato”, questo si legge sul sito mowmag.com, che entra quindi nei dettagli di quella che è una notizia davvero clamorosa.

Una bella occasione per Valentino, che si è fatto strada a suon di ottime prestazioni in un mondo che proprio il suo non era. Un mondo totalmente diverso da quello che lo ha visto protagonista per tanto tempo. Un Rossi che non smette mai di stupire, un Rossi che dimostra di essere un campione. Anche quando deve scommettere sui piloti del futuro. Anche lì ha fatto capire di avere davvero l’occhio lungo.