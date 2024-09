Berrettini, clamorosa decisione: l’ha colto di sorpresa

Matteo Berrettini, nessuno si sarebbe aspettato una decisione di questo tipo: l’ha colto letteralmente di sorpresa.

Prima la testa, poi il cuore. Quel cuore che, in passato, lo ha “salvato” anche nelle situazioni più scomode. Perfino quando il destino sembrava remargli contro. Sta di fatto che ce li ha messi tutti e due, Matteo Berrettini, quando, nei giorni scorsi, è stato chiamato a battersi per la sua amata Nazionale azzurra in quel di Bologna.

Ed è grazie a questa combo che è riuscito a vincere 3 partite su 3, rendendosi protagonista di alcune straordinarie rimonte. Ha fatto tutto ciò che era in suo potere, insomma, per far sì che l’Italtennis potesse approdare, ancora una volta, alle Finals della Coppa Davis. E l’Italia ci sarà sì, anche grazie al suo contributo, a Malaga, dove cercherà di assicurarsi la coppa per il secondo anno di fila. Obiettivo che, ora come ora, non sembra poi così difficilmente raggiungibile.

Peccato solo che, dopo averci messo tutto se stesso e anche un po’ di più, il romano sia stato colto di sorpresa. Il capitano Filippo Volandri ha annunciato, nel pomeriggio di lunedì, i nomi dei convocati alle Finals, che si disputeranno dal 19 al 24 novembre prossimi, e dire che la sua decisione abbia stupito tutti sarebbe estremamente riduttivo.

Silurato Berrettini, ma c’è una ragione

Chi mai si sarebbe aspettato, del resto, che lasciasse Berrettini in un angolo, dopo il contributo dato a Bologna? Nessuno, appunto. Ma aspettate, prima di giudicare, perché c’è ancora speranza.

Intanto è doveroso ribadire che il fatto che Matteo non figuri tra i pre-convocati è dovuto alla presenza, in prospettiva, di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Si noti bene: Berrettini, a dirla tutta, non era stato convocato neppure per Bologna, ma era poi stato reintegrato affinché compensasse l’assenza dell’altoatesino e del carrarino. Anche Flavio Cobolli è stato confermato, così come i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Questo non significa, tuttavia, che Matteo sia “spacciato” e che non giocherà a Malaga al 100%.

“Ci tengo a sottolineare – ha detto Volandri – che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking. Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi”. La stessa cosa, in sostanza, che aveva detto al momento di annunciare quali atleti avrebbero giocato nella fase a gironi. Il che ci ridà speranza in ottica Berrettini, che pur essendo stato “tradito”, adesso, per ragioni legate alla classifica, potrebbe comunque avere l’opportunità di battersi in prima persona all’ultimo atto della Coppa.