Sinner vuota il sacco: al cuor non si comanda

Jannik Sinner è stato sincero e non ha potuto fare a meno di ammetterlo: la confessione inaspettata rimette tutto in discussione.

Il solo parlare dei suoi monti fa sì che gli si illuminino gli occhi. E glielo si legge in faccia, praticamente, quanto Jannik Sinner sia fiero ed orgoglioso di essere nato in Alto Adige. Una terra alla quale è estremamente legato, una regione alla quale fa ritorno ogni volta che gli impegni del calendario Atp gliene danno la possibilità.

Ci riesce raramente, per la verità, ma quei pochi momenti se li gode come meglio può. Sta con mamma Siglinde e papà Hanspeter, s’intrattiene con il fratello Mark e corre a sciare con il suo gruppo di amici storici per ristabilire una connessione con quel mondo che gli appartiene sin da quando è venuto al mondo. Toccategli tutto, insomma, ma non la sua terra natia. Parlarne gli piace così tanto che lo ha fatto anche quando, nei giorni scorsi, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Milano-Cortina 2026.

Sinner sarà ambassador delle Olimpiadi invernali ed è, ufficialmente, il primo di volontari che renderanno possibile lo svolgimento di questo attesissimo evento. Quale occasione migliore per parlare dell’Alto Adige, dunque, ma anche di un’antica passione che non si è mai sopita? Ecco, appunto. Non ci sorprende affatto che abbia colto la palla al balzo e ripercorso, davanti a tutti, il suo passato da sciatore.

Sinner non dimentica: gli fa ancora battere il cuore

Solo i bene informati lo sanno, ma c’è stato un tempo in cui Jannik sembrava propendere più per lo sci che non per lo sport che lo ha poi reso celebre a livello mondiale. Quello che non immaginavamo, però, è che quest’amore non lo ha mai dimenticato.

“Le sensazioni che mi ha dato lo sci non le ho ancora trovate in nessun altro sport, la mia connessione con l’inverno, con le nostre montagne è davvero molto profonda, viverle ancora oggi con gli amici mi dà una sensazione di libertà”. Una confessione inaspettata, quella del campione altoatesino, al quale ad un certo punto è stato chiesto se qualcuno avesse cercato, a suo tempo, di convincerlo a continuare a sciare e di lasciar perdere il tennis.

“Ce n’erano tanti che me lo dicevano – questa la sua risposta – La cosa che a un certo punto mi mancava quando ho fatto la scelta di andare da Riccardo Piatti era proprio lo stare con i miei amici, per me era normale passare la giornata con loro, dopo essere stati a scuola insieme, andavamo a sciare e poi due volte a settimana giocavamo a calcio insieme, mi è mancato questo e credo che, quando mi dicevano così, volessero dirmi torna così stiamo insieme. Questa parte è stata difficile per me, come anche lasciare la famiglia: gli amici sono importanti, però sono sempre rimasti, non sono mai andati via, questa è la cosa più bella”. Ma per amore, si sa, si fanno un sacco di follie e di sacrifici.