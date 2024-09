Mondo dello sport sconvolto, doloroso addio a 36 anni: l’annuncio

Dopo 14 anni di onorata carriera, l’amatissimo 36enne è uscito di scena in maniera inaspettata: un addio dolorosissimo.

14 anni. Tanto è durato il suo viaggio nel meraviglioso mondo dello sport. Un mondo che gli ha dato tanto ma dal quale ha deciso, adesso, di allontanarsi. Una notizia che ha scosso il pubblico, non fosse altro perché l’atleta che ha deciso di uscire di scena è sempre stato molto apprezzato, tanto nel Nuovo quanto nel Vecchio Continente.

Indipendentemente da questo, Tyler Cain ha deciso di dire basta. A 36 anni ha annunciato la sua volontà di ritirarsi dalla pallacanestro giocata e niente e nessuno, così sembra, riuscirà a fargli cambiare idea. Il che non significa che non abbia amato ogni singolo istante della splendida carriera che si lascia alle spalle, anzi. L’ha amata, come si evince chiaramente dalle parole, poche ma scelte con cura, che ha usato per parlare del suo passato tra parquet e palazzetti.

“Dopo 14 anni in campo, è arrivato il momento di ritirarmi dal basket professionistico – ha detto – Questo viaggio è stato a dir poco straordinario, pieno di momenti indimenticabili. Innanzitutto, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e all’organizzazione di cui ho avuto il privilegio di far parte nel corso della mia carriera. A tutti i tifosi, grazie per il loro sostegno e la loro passione. Grazie ai miei agenti che sono stati con me fin dal primo giorno. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, in particolare a mia moglie e ai miei figli, per l’amore che mi hanno dato e per i sacrifici che hanno fatto durante questo percorso. Non ce l’avrei fatta senza di voi al mio fianco in ogni momento. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo incredibile viaggio. Ho incrociato molte persone straordinarie lungo il cammino. Vi sarò sempre grato per l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato e per i momenti che abbiamo condiviso insieme”.

Esce di scena dopo 14 anni: Tyler Cain ha detto basta

Cain, nativo di Rochester, nel Minnesota, ha trascorso nel Bel paese la bellezza di 8 stagioni. Uscito nel 2010 da South Dakota, si è fatto le ossa con il VEF Riga.

Arrivò in Italia grazie all’interesse che la Pallacanestro Forli, nella stagione 2013/2014, manifestò nei suoi confronti. Da quel momento in poi, la strada per lui è stata tutta in discesa. Prima c’è stato il trasferimento in Francia, dove per 3 anni ha giocato nel massimo campionato con Pau-Lacq-Orthez, Digione e Champagne Basket.

Poi, nel 2017, il trasferimento a Varese, dove si è regalato altre due stagioni d’oro. Nel 2019/20 è approdato alla Germani Brescia, salvo poi trasferirsi, l’anno dopo, alla VL Pesaro. Dal 2021 al 2023 ha giocato in Serie A con la Bertram Derthona. Infine, lo scorso anno, ha vestito la maglia della Luiss Roma, giocando in A2 prima di decidere che fosse giunta l’ora di uscire di scena.