Gratta e vinci, ogni lasciata è persa ma non sempre

Gratta e vinci, perde e vince al tempo stesso: questa storia potrebbe sembrarvi incredibile, ma sappiate che non lo è.

Potremmo tirar fuori una marea di proverbi che dicono, in linea di massima, la stessa cosa. Ne abbiamo scelto uno, però, non fosse altro perché spiega egregiamente un concetto piuttosto ricorrente nella vita di tutti i giorni. L’adagio in questione recita, testualmente, che ogni lasciata è persa e che ogni occasione perduta, sostanzialmente, non tornerà mai indietro. Non si ripeterà, sebbene in alcuni casi lo si desideri perché la si è sciupata, insomma.

Questo proverbio ha senz’altro ragione, ma è bene sottolineare immediatamente che non sempre è così. Per un’occasione persa, a volte, ne si afferra una che è infinitamente più grande ed importante. E ne sa qualcosa un uomo che vive al di là dell’Oceano, più precisamente in Arkansas. Credeva di aver perso qualcosa, di aver fatto un guaio, salvo poi scoprire, fortunatamente, che non si trattava di niente di irreparabile. Che il meglio, anzi, doveva ancora addirittura venire.

Per comprendere bene cosa gli sia accaduto dobbiamo, però, fare un passo indietro. Iniziamo col dire, allora, che tutto è iniziato quando, lo scorso 17 settembre, l’uomo in questione si è recato a Conway, presso il punto vendita Kum & Go, per acquistare un biglietto della lotteria istantanea. Aveva le idee piuttosto chiare e aveva optato, più precisamente, per un tagliando della serie americana $1.000.000 VIP Club.

Gratta e vinci, perde tutto ma vince: incredibile, è tutto vero

Fin qui, tutto sommato, non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che il residente di Jacksonville, nel tragitto dal negozio al camion, non ha smarrito il biglietto che aveva acquistato. Ha ripercorso la stessa strada, pensando di ritrovarlo, ma niente: si era come volatilizzato.

Stava per andar via, ma qualcosa, dentro di lui, gli ha impedito di girare i tacchi. È tornato nel negozio in cui aveva fatto tappa in precedenza e ha comprato un secondo Gratta e vinci, riflettendo tra sé e sé che magari quel biglietto sarebbe stato vincente e che quello che aveva smarrito, invece, non lo fosse. Poteva mai immaginare che in quel grattino si nascondesse, in effetti, un premio come quello che ha riscosso nei giorni scorsi al quartier generale della lotteria dell’Arkansas?

Certo che no. 1 milione di dollari – sì, avete capito bene – non si vince mica tutti i giorni, del resto. Ci è voluto un po’ per metabolizzare la cosa, ma adesso che ha realizzato è pronto a investire il denaro che ha vinto e ad andarsene in pensione. Tempismo perfetto, insomma, su tutti i fronti.