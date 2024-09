Berrettini, c’è poco da scherzare: la carica dei top ten

Matteo Berrettini, il destino gli ha dato una mano, ma sarà tutt’altro che semplice: dovrà cavarsela alla sua maniera.

Il destino, una volta tanto, gli ha dato una mano. Avrebbe dovuto disputare le qualificazioni, in teoria, ma le cose sono poi cambiate. Il fatto che due colleghi abbiano dato forfait ha stravolto il tabellone principale e permesso così a Matteo Berrettini di entrare direttamente nel main draw del prossimo appuntamento al quale parteciperà.

Il romano è già a Tokyo, in Giappone, dove il 25 settembre prossimo avrà inizio un Atp 500 di tutto rispetto. Il torneo si concluderà il prossimo 1° ottobre e sarà uno degli eventi clou del rush finale della stagione. Soprattutto perché l’entry list è semplicemente pazzesca. I due tennisti che hanno rinunciato sono l’australiano Alex de Minaur e il portoghese Nuno Borges, la cui assenza ha di fatto spalancato le porte del tabellone principale all’ex numero 1 d’Italia.

Matteo arriverà a Tokyo, oltretutto, con delle nuove consapevolezze. È reduce da un’esperienza più che positiva in quel di Bologna, dove vestendo la maglia azzurra ha vinto ben 3 partite per nulla scontate. Grazie al suo contributo l’Italia si è assicurata l’accesso alle Finals di Coppa Davis, motivo per il quale la trasferta italiana avrà senz’altro giovato sia al suo stato d’animo che al suo bagaglio di sicurezze. E chissà che non possa fare tesoro di questi successi anche in Giappone, dove, come si evince dal video da lui pubblicato qualche ora fa, si sta già allenando in vista del debutto.

Berrettini, la faccenda si complica: roster di lusso a Tokyo

Certo è che non avrà vita facile, a Tokyo, il romano che nel 2021 ha centrato la finale di Wimbledon. È un roster di lusso, infatti, quello che prenderà parte all’Atp 500 che si concluderà l’1 ottobre, guidato dal tennista che, appena due settimane fa, duellava contro Jannik Sinner per assicurarsi il suo primo titolo Slam.

La testa di serie numero 1 è Taylor Fritz, attualmente settimo nel ranking. Ai nastri di partenza ci saranno poi il polacco Hubert Hurkacz e anche il norvegese Casper Ruud. Tre leoni da top ten la cui presenza, è innegabile, sarà tutt’altro che semplice da gestire. Non è più tra i primi 10, ma è comunque un giocatore da tenere d’occhio, il greco Stefanos Tsitsipas.

Vale la pena segnalare, ancora, la presenza di Tommy Paul e di Holger Rune, ma anche quella di Frances Tiafoe e di Ben Shelton, campione uscente in quel di Tokyo. Completeranno il roster Ugo Humbert, Jack Draper, Felix Auger-Aliassime, Alexei Popyrin, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Difficile, sì, ma non impossibile per Berrettini, un campione che si sta ritrovando e che ha tanta voglia di tornare agli antichi fasti.