Gratta e vinci, in questo modo pesa meno: strategia perfetta

Gratta e vinci, questa è una strategia veramente molto interessante: vale la pena provare, festa grande all’orizzonte.

Non crediate che a vincere alla Lotteria sia solo ed esclusivamente chi compra biglietti e tagliandi con una certa frequenza. Non è così. La storia del gioco d’azzardo ci insegna, semmai, che la dea bendata spara nel mucchio senza avere la benché minima contezza di chi colpire. Non serve ingegnarsi, quindi, andare in cerca di strategie o di trucchi mirabolanti. Questo perché, molto semplicemente, non ce ne sono.

Più volte è difatti accaduto, in passato, che ad aggiudicarsi il premio massimo in palio alla Lotteria, o ad un qualunque Gratta e vinci, sia stato un giocatore che mai prima d’allora aveva tentato la fortuna. Sì, avete capito bene: può succedere anche questo, alle volte. Non è così comune, ma non è neppure raro come, invece, si potrebbe pensare.

E lo sa bene un certo uomo che, nelle scorse ore, ha visto in faccia per la prima volta in vita quella dea bendata della quale tanto aveva sentito parlare. Non credeva che l’avrebbe mai conosciuta, eppure è successo. Ed è capitato, soprattutto, nel momento più impensabile. Quando neppure credeva possibile che il suo sogno potesse, prima o poi, avverarsi.

Gratta e vinci, buon compleanno: che regalo!

Il protagonista di questa storia vive nell’Ohio, al di là dell’Oceano, e qualche giorno fa ha compiuto 40 anni. Non aveva voglia di festeggiare in grande, ma qualcosa gli ha suggerito, quel giorno, di recarsi in Tiffin Avenue a Findlay.

Non c’erano pasticcerie o locali in cui far baldoria, lungo quella strada. C’era, molto semplicemente, una stazione di servizio Speedway, ed è proprio lì che l’uomo si è recato nel giorno del suo compleanno. Sentiva di dover comprare un Gratta e vinci ed è proprio quello che ha fatto. Ad incuriosirlo è stato un tagliando della serie Mega Multiplier: lo ha pagato 10 euro e mai avrebbe potuto pensare che quel piccolo investimento potesse moltiplicarsi fino a questo punto.

Già, perché in quel tagliando, sotto la patina argentata, ha trovato la bellezza di 500mila dollari. Un regalo di compleanno tanto inatteso quanto, quello è poco ma sicuro, gradito. Un premio che, ci mancherebbe altro, ha reso molto più speciale quel giorno. E che tante belle sorprese gli riserverà ancora, considerando che intende investire il denaro vinto in un lungo viaggio. La decisione più saggia, indubbiamente, che potesse prendere: il compleanno, così, è pesato meno.