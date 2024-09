Il Gratta e vinci ti mette le ali: pieno assicurato

Gratta e vinci, così puoi unire l’utile al dilettevole: coincidenza fortuita, mai visto niente del genere.

Per tanti è una tappa fissa, un appuntamento irrinunciabile. Pianificano con largo anticipo il loro pit-stop in ricevitoria, incastrandolo tra un impegno e l’altro. Qualcun altro, invece, tende ad improvvisare, che non vuol dire che sia sbagliato, anzi. A volte non è necessario organizzare tutto nei minimi dettagli, come ci rivela questa storia dall’epilogo a dir poco sorprendente.

Iniziamo col dire che il protagonista dei fatti che ci apprestiamo a narrare si chiama Nicholas Foxx. Abita nello Stato del Virginia, più precisamente a Roanoke, ma non si trovava nella sua cittadina di residenza quando, nei giorni scorsi, ha deciso di concedersi una sosta inaspettata. Viaggiava lungo la Main Street ed era più o meno ad Altavista, mentre si recava in visita dalla sua famiglia, quando si è fermato all’A1 Mini Mart che si trova nella zona in cui stava transitando.

Ha fatto tappa in quel negozio per un motivo ben preciso. Molto probabilmente stava accusando un po’ di stanchezza, ragion per cui ha ritenuto che fosse il caso di rifocillarsi un po’ e di comprare una bevanda energetica. Una di quelle che, come recita il noto spot pubblicitario, ti mettono le ali. Ma non poteva immaginare che quella bevanda gli avrebbe messo le ali in un senso completamente diverso da quello che immaginiamo si aspettasse.

Gratta e vinci, un premio da “bere”: che fortuna

Mentre comprava l’energy drink di cui era in cerca, Nicholas ha ben pensato di investire qualche dollaro nell’acquisto di alcuni biglietti della lotteria istantanea della Virginia.

Ha optato per un Gratta e vinci della serie 20x the Money e lo ha grattato proprio mentre consumava la sua bevanda energetica. Ebbene, alla vista del premio che si nascondeva sotto quella patina argentata, per poco non gli è venuto un colpo. Nicholas Foxx aveva beccato il tagliando giusto, quello che conteneva, udite udite, 1 milione di dollari. Pensava di aver letto male, ha riferito ai funzionari della Lotteria, ma il controllo del biglietto ha confermato, invece, che la dea bendata lo aveva baciato in piena fronte.

A quel punto, non gli rimaneva che decidere se incassare la somma sotto forma di rendita mensile, spalmata su 30 anni, o se ritirarne una tantum in contanti. Ha scelto questa seconda opzione e ha quindi incassato, al netto delle tasse, 625mila dollari. Un gran ben pieno, insomma, tra cash e bevande, di energia.