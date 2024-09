I pronostici di lunedì 23 settembre: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 23 settembre, ci sono due posticipi in Serie A e Liga più altri campionati minori come la Super Lig turca.

La quinta giornata di Serie A si chiude questo lunedì con il posticipo che mette di fronte Atalanta e Como. La squadra allenata da Gasperini ha fatto bella figura all’esordio in Champions League pareggiando con l’Arsenal e sfiorando la vittoria, visto il calcio di rigore fallito da Retegui. Di fronte ci sarà ora un ex dei Gunners, ovvero l’allenatore del Como Cesc Fabregas.

Il Como nello scorso turno ha fallito l’appuntamento con la prima vittoria in campionato facendosi rimontare due gol dal Bologna. Il rendimento in trasferta è stato invece disastroso: due sconfitte consecutive e zero gol segnati. Invertire la tendenza in questa occasione sarà molto complicato.

I pronostici sulle altre partite

Nel posticipo della Liga spagnola il Betis dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta contro il Maiorca in una sfida da almeno due gol complessivi. Vittoria probabile per il Benfica contro il Boavista. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a KFUM-Molde di Eliteserien, mentre Gaziantep-Trabzonspor e Goztepe-Kayserispor di Super Lig promettono almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Betis vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Betis-Maiorca, Liga, ore 21:00

Vincenti

Pescara (in Pescara-Pianese, Serie C, ore 20:45)

(in Pescara-Pianese, Serie C, ore 20:45) Benfica (in Boavista-Benfica, Primeira Liga, ore 21:15)

(in Boavista-Benfica, Primeira Liga, ore 21:15) Atalanta (in Atalanta-Como, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

KFUM-Molde , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Boavista-Benfica , Primeira Liga, ore 21:15

, Primeira Liga, ore 21:15 Atalanta-Como, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Gaziantep-Trabzonspor , Super Lig, ore 19:00

, Super Lig, ore 19:00 Goztepe-Kayserispor , Super Lig, ore 19:00

, Super Lig, ore 19:00 Pescara-Perugia, Serie C, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 24.67 GOLDBET ; 25.10 SNAI; 24.67 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Atalanta vincente e almeno un gol per squadra in Atalanta-Como, Serie A, ore 20:45