Gratta e vinci, è tutto vero: bastano 10 euro per vincere 2 milioni

Gratta e vinci, non serve investire grosse somme per vincere un premio così importante: bastano anche solo 10 euro.

Ci vuole un po’, in genere, prima che i titolari dei punti vendita interessati ricevano una comunicazione ufficiale. Tanto è vero che, un paio di settimane fa, uno di essi ha scoperto che la dea bendata aveva fatto visita alla sua tabaccheria solo perché, per puro caso, aveva dato un’occhiata sul sito delle vincite top della settimana.

La stessa cosa è accaduta a Qiu Rongzho, una donna cinese di 53 anni che è proprietaria di un esercizio commerciale in corso Brin, a Torino. Anche il suo bar, che si chiama Rui Yun, è stato scelto dalla fortuna come tappa privilegiata del suo cammino. Solo che la titolare, proprio come l’uomo di cui sopra, formalmente non dovrebbe sapere ancora nulla. Le è giunta voce, però, che uno dei suoi clienti è diventato ricco dopo aver comprato un biglietto della lotteria istantanea presso il suo punto vendita.

La vincita risalirebbe a qualche giorno fa e sarebbe la più alta di sempre per il bar di corso Brin. Fino a questo momento era capitato che qualche cliente vincesse premi di poco conto, 10mila euro o giù di lì, ma stavolta parliamo di una cifra completamente diversa. Una di quelle somme che ti cambiano la vita, sicuramente in meglio.

Gratta e vinci, caccia all’uomo in corso Brin: fortuna sfacciata

Come riferisce Agimeg, il cliente in questione, comprando un Gratta e vinci da 10 euro, uno delle serie Il Miliardario Mega, avrebbe messo in tasca, udite udite, la bellezza di 2 milioni di euro. A riprova del fatto che non serve investire grosse somme per vincere un premio degno di questo nome.

“Nessuno si è fatto ancora sentire – ha rivelato la titolare, intervista una volta diffusasi la bella notizia – anche se tra i clienti dovrebbero avere identificato chi è stato il fortunato vincitore. Speriamo che faccia del bene al quartiere”.

“Abbiamo capito effettivamente chi può essere stato a vincere questa grossa somma – hanno raccontato, dal canto loro, alcuni clienti del bar – ed è un ragazzo marocchino che fino a pochi giorni fa era un cliente abituale. Da qualche giorno effettivamente non lo si vede e abbiamo capito il perché. Siamo contenti per lui se ha vinto tutti quei soldi, speriamo si faccia vedere con qualche regalo. E speriamo naturalmente che ne faccia buon uso”.