Gratta e Vinci, il tagliando più famoso colpisce ancora: bastano 5 euro

Gratta e Vinci, il sogno si è avverato. Una vittoria clamorosa ha permesso di cambiare vita. Ecco tutti i dettagli e cosa è successo

Il sogno di una vita. Un sogno che si avvera. Qualcosa che nessuno pensa di poter riuscire ad avere. Qualcosa che invece, qualcuno, riesce a centrare. Come sappiamo i Gratta e Vinci possono regalare delle gioie enormi. Colpi milionari, ma anche assegni di un importo leggermente minore che fanno scacciare via i brutti pensieri. E ovviamente, quando succede una vincita del genere, tutti sperano che tutti questi soldi possano realmente andare nelle tasche di chi ha bisogno realmente.

Una vincita milionaria. Di questo parliamo. Con l’opportunità di prendersi tutto il malloppo in un’unica soluzione in qualsiasi momento. Ma siamo sicuri che il fortunato in questione almeno per un po’ di tempo si godrà mensilmente quella rendita piovuta dal cielo. Sì, perché a Fiumicino, comune in provincia di Roma, il colpo grosso è stato centrato con “Il Turista per sempre”. Uno dei tagliandi più amati da chi decide, ogni tanto, di comprare un biglietto e sognare la fortuna.

Un biglietto dal costo di 5 euro che permette di avere, in maniera immediata, 300mila euro. E poi alla fine, per non farsi mancare nulla, anche un bonus di 100mila euro. Me è nel mezzo che succede il bello. Per i prossimi vent’anni, ogni mese, verranno accreditati sul proprio conto corrente la bellezza di 6mila euro.

Un vero e propria vitalizio e da qui il nome che centra in pieno le potenzialità del biglietto. E, come detto, ogni giocatore può decidere in qualsiasi momento se ricevere la somma tutta in una volta oppure dilazionarla nel tempo. In tutto questo, la vincita totale si avvicina ai 2milioni di euro. Soldi veri, importanti, che permettono di pensare anche a dei possibili investimenti per vivere con serenità nel corso non solo dei prossimi 20 anni ma anche oltre. Sì, si possono davvero sistemare molti familiari diretti con una cifra del genere. La notizia, come al solito in questi casi, è stata riportata da Agimeg.it.