Dazn fa retromarcia: la Serie A a un prezzo mai visto

Sorpresa inaspettata da parte di Dazn: la Serie A sulla tv in streaming non è mai costata così poco, clamoroso.

Buone nuove, all’orizzonte, per chi stava meditando la sottoscrizione di un abbonamento che gli permettesse di tornare a godersi il calcio in tutta tranquillità. È notizia delle scorse ore, infatti, che la tv in streaming che detiene i diritti televisivi della Serie A ha lanciato un’offerta che definirla irripetibile sarebbe estremamente riduttivo.

Irripetibile e inaspettata, a dirla tutta, visto e considerato che il lancio è avvenuto a sorpresa, a pochi giorni da un weekend che già si preannuncia esplosivo, costellato come sarà da big match irrinunciabili. Quale momento migliore, quindi, per cedere alle “lusinghe” di Dazn e attivare uno dei piani contemplati dalla sua offerta?

Iniziamo col dire che lo sconto riguarda il piano Standard, che ha generalmente un costo di 34,99 euro al mese. A questo prezzo si ha la possibilità di guardare in contemporanea gli eventi live o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, a patto ovviamente che siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Include la Serie A Enilive, la Serie BKT e molti altri eventi, calcistici e non. Il piano ideale, dunque, per chi ama godersi lo sport senza limiti e senza compromessi.

Dazn scontato di 45 euro, ma devi fare in fretta

Passiamo, adesso, all’offerta in sé. Chiunque decida di attivare, entro la mezzanotte di domenica 22 settembre 2024, il piano in questione, potrà usufruire di uno sconto estremamente vantaggioso.

Il piano Standard costerà solo 19,90 euro al mese, ma non per sempre, bensì per i primi 3 mesi. Dopodiché, l’offerta si rinnoverà al prezzo consueto, ovvero 34,99 euro al mese. Avremo comunque risparmiato, nel frattempo, 15 euro al mese, per un totale di 45 euro nel trimestre, che non è male, anzi. A questo costo potrete vedere, tra le altre cose, anche Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic, la UEFA Women’s Champions League e la Serie A femminile.

Non resta che chiarire, a questo punto, che il piano avrà un prezzo di 19,90 euro al mese solo nel caso in cui si opti per la soluzione che prevede una permanenza minima di 12 mesi. Se, invece, si preferisce sottoscrivere l’abbonamento senza vincoli, lo sconto diminuisce: anziché 34,99 euro al mese per i primi 3 mesi, Dazn Standard ne costerà 24,90, mentre il rinnovo dal quarto mese in poi costerà 44,99 euro. Massima libertà di scelta, dunque, ai calciofili d’Italia: ce n’è per tutte le esigenze e per tutte le tasche.