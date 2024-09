Berrettini, c’è poco da stare allegri: problemi a non finire

Matteo Berrettini, magari il problema fosse solo quello: situazione complicatissima, non sarà semplice gestirla.

Non v’è dubbio sul fatto che i riflettori siano puntati sul battaglione azzurro. Non solo per una questione di continuità e di possibile bis, quanto piuttosto per l’immagine che lo stesso dà di sé. La squadra di Filippo Volandri è incredibilmente unita e niente e nessuno, questa almeno è la sensazione, sembra poter scalfire l’intesa che i tennisti del Bel Paese hanno, giorno dopo giorno, instaurato.

Un’arma in più, un valore aggiunto che, almeno fino a questo momento, ha fatto la differenza. E ci sta, allora, che l’Italtennis sia ancora una volta la grande favorita, al momento di volgere lo sguardo alle Finals di Coppa Davis. I rappresentanti del Bel Paese hanno già vinto lo scorso anno ed è possibilissimo che riescano ad imporsi anche nell’edizione 2024: i presupposti per bissare il successo di 365 giorni fa ci sono tutti ed è per questo motivo che i tifosi nostrani stanno già sognando ad occhi aperti.

I ragazzi di Volandri hanno fatto un figurone già in occasione della fase a gironi, anche al netto dell’assenza dei due migliori tennisti dello Stivale. Hanno saltato l’appuntamento sia il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, che il suo collega Lorenzo Musetti. Eppure, nonostante questo, gli atleti in gara si sono difesi alla grandissima, conquistando l’accesso all’atto finale della competizione a squadre ancor prima della terza giornata della fase a gironi. Cosa che, indubbiamente, ci fa ben sperare circa il prosieguo di questa avventura nazionale.

Non solo Sinner: Berrettini & Co. fanno paura a tutti

Tanto più che anche gli stessi avversari degli azzurri già sanno quanto sarà difficile ostacolare il cammino di questa squadra straordinaria. A rivelarlo è stato Francisco Cerundolo, che in quel di Malaga, in quanto esponente della Nazionale argentina, dovrà vedersela in prima persona contro la compagine italiana.

“Sarà un incontro molto complicato – ha osservato subito dopo il sorteggio – L’Italia è probabilmente la favorita, hanno Sinner che è il migliore al mondo. E anche se lui non dovesse giocare hanno altri singolaristi molto forti, un doppio estremamente competitivo. Sarà equilibrata, noi cercheremo di giocare il nostro miglior tennis, vogliamo batterli”.

Cerundolo ha chiaramente dimostrato di sapere, fin da adesso, che sarà tosta, tostissima, e che c’è ben poco da stare allegri. Che Sinner non è il suo unico problema, ma che anche Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi saranno degli avversari complicatissimi. Si salvi chi può, allora: con un esercito così, potrebbe non essercene più per nessuno.