Feyenoord-Bayer Leverkusen e Stella Rossa-Benfica, Champions League: pronostici

Feyenoord-Bayer Leverkusen e Stella Rossa-Benfica sono due partite valide per la prima giornata di Champions League e si giocano giovedì alle 18:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il Bayer Leverkusen è reduce dalla miglior stagione della sua storia, un’annata record e forse irreplicabile, in cui le Aspirine hanno perso una sola partita – la finale di Europa League con l’Atalanta – e sollevato ben 2 trofei, quello riservato ai campioni della Bundesliga (il Bayer non l’aveva mai vinta) e la Coppa di Germania.

Lo scorso agosto gli uomini di Xabi Alonso si sono aggiudicati anche la Supercoppa, battendo lo Stoccarda ai rigori ma in campionato hanno da poco perso la lunghissima imbattibilità, arrendendosi 3-2 al Lipsia. Sconfitta che Wirtz e compagni hanno già dimenticato, visto che nell’ultimo fine settimana hanno rifilato 4 gol all’Hoffenheim (1-4), tornando subito a vincere. Il tecnico basco ha così potuto preparare la sfida di Champions League con il Feyenoord senza troppi pensieri. Il club di Rotterdam, rimasto orfano di Arne Slot – in estate il tecnico è passato al Liverpool – non riesce ancora ad ingranare: dopo quattro giornate ha raccolto solamente una vittoria in Eredivisie. Partenza in salita, dunque, per il nuovo allenatore Brian Priske.

Come vedere Feyenoord-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

Feyenoord-Bayer Leverkusen è in programma giovedì alle 18:45 al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayer Leverkusen sembra più vulnerabile rispetto allo scorso anno ed il Feyenoord potrebbe approfittarne. A Rotterdam si preannuncia una gara più aperta del previsto, in cui le due squadre non si risparmieranno: lo spettacolo non dovrebbe mancare. Gli uomini di Xabi Alonso restano leggermente favoriti per i 3 punti.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Bayer Leverkusen

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Zechiel, Q. Timber; Nieuwkoop, Nadje, Paixão; Giménez.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovář; Tapsoba, Tah, Hincapié; Tella, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3

Il Benfica nel rovente Marakana

Durante la sosta per gli impegni delle nazionali il Benfica ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Schimdt ed al suo posto ha richiamato Bruno Lage, allenatore che in passato aveva già guidato il club biancorosso.

Il suo debutto è stato convincente: sabato scorso Di Maria e compagni hanno strapazzato il Santa Clara 4-1 e sono tornati a vincere dopo il deludente pareggio con il Moreirense. Ora l’esordio in Champions League, con l’obiettivo di incamerare subito punti pesanti per evitare di restare fuori dalle prime 24 nella classifica generale introdotta dal nuovo format. Per il Benfica c’è subito una trasferta ostica come quella del Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa: i serbi hanno meno qualità dei lusitani ma con la spinta del loro caloroso pubblico riescono spesso a ridurre il gap nei confronti di squadre più forti. Gli uomini di Vladan Milojevic, peraltro, stanno attraversando un buon momento di forma e l’unica sconfitta stagionale resta quella (indolore) negli spareggi di accesso alla Champions con i norvegesi del Bodo/Glimt, poi ribaltati a Belgrado.

Come vedere Stella Rossa-Benfica in diretta tv e in streaming

La sfida tra Stella Rossa e Benfica è in programma giovedì alle 18:45 allo stadio “Rajko Mitic” di Belgrado, in Serbia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’auspicata scossa c’è stata dopo il cambio in panchina ma il Benfica non può dirsi guarito completamente. Ed a Belgrado non è mai semplice dettare legge: meglio puntare sul segno “gol”, visto che entrambe stanno segnando con una certa costanza.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Benfica

STELLA ROSSA (4-5-1): Glazer; Mimović, Spajić, Djiga, Seol; Ivanić, Elšnik, Radonjić, Krunić, Olayinka; Duarte.

BENFICA (4-5-1): Trubin; Bah, Otamendi, António Silva, Carreras; Kökçü, Florentino, Rollheiser, Di María, Aktürkoğlu; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1