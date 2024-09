Clamoroso Hamilton, gesto mai visto davanti a tutti

Clamoroso Hamilton: mai si era visto il pilota britannico in una situazione del genere. Ma può succedere. Ecco cos’è successo

Lewis Hamilton, nonostante sia uno dei piloti di Formula Uno più forti di tutti i tempi, è sempre stato gentile con i tifosi e soprattutto con i colleghi. Un galantuomo, che l’anno prossimo vedremo con la tuta rossa della Ferrari.

La sua stagione, l’ultima dentro la Mercedes, non sta comunque andando come lui sperava e sognava. Non lotta da un poco di tempo per le posizioni che contano e, nel Gran Premio di Baku, si è anche visto superare da Franco Colapinto, l’argentino della Williams. Ed è proprio lui, il pilota, da poco dentro il Circus e nemmeno in maniera ufficiale, almeno per ora, che ha messo in “cattiva luce” Hamilton. Una gaffe vera e propria quella dell’inglese dopo l’Azerbaigian.

Clamoroso Hamilton, non ricorda il nome

“Durante un’intervista, il britannico ha fatto capire di non conoscere il nome di Franco Colapinto, il pilota argentino della Williams che lo aveva superato in gara. Una scenetta un po’ imbarazzante e che ovviamente ha scatenato i commenti di tantissimi utenti dei social, dove il filmato è diventato virale” si legge su autosprint.it

“Non ricordo il nome del ragazzo della Williams… Co?”, ha detto un imbarazzato Hamilton. Niente di grave, ovviamente, solamente una mancanza nei confronti di un pilota ancora troppo fresco al quale, comunque, non farà piacere una situazione del genere. Ma una volta si può anche perdonare a Lewis di non conoscere tutti alla perfezione. Si può perdonare anche questo visto che è sempre stato disponibile non solo con i colleghi ma soprattutto con i tifosi. E quelli italiani non vedono davvero l’ora di vederlo in pista con dei colori importanti, tutti nuovi rispetto al passato, e al fianco di Leclerc.