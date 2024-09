Atalanta-Arsenal, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Atalanta-Arsenal è una partita della prima giornata di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Atalanta, sulla falsariga delle corregionali Milan e Inter, comincerà la sua avventura nella nuova Champions League contro una delle principali candidate al titolo in Premier League: l’Arsenal. Un test di livello che ci racconterà di più circa la dimensione della Dea di Gian Piero Gasperini dopo lo straordinario trionfo in Europa League dello scorso maggio nella finalissima di Dublino con il Bayer Leverkusen.

Già durante quella cavalcata i nerazzurri riuscirono a prendersi lo scalpo di una big inglese come il Liverpool e sognano di ripetersi anche contro i Gunners di Mikel Arteta.

Sarebbe importante evitare quantomeno la sconfitta, visto che nelle 4 giornate successive i bergamaschi se la vedranno con avversari alla portata (Celtic, Shakhtar Donetsk, Stoccarda e Young Boys). Per provare a sovvertire i pronostici servirà tirare fuori la grinta di domenica scorsa, fondamentale per ribaltare una Fiorentina che nel primo tempo si era portata per due volte in vantaggio. Agli uomini di Gasperini però sono bastati due minuti per mettere il muso davanti grazie ai gol di un ritrovato Lookman – il nigeriano alla fine è rimasto – e del sempre prezioso De Ketelaere (3-2). Una vittoria che ha riportato il sereno dopo i due ko in trasferta con Torino e Inter ma che non ha dissipato tutti i dubbi riguardo ad una fase di non possesso palla che continua ad avere parecchie falle (sono ben 10 i gol subiti dall’Atalanta nelle prime cinque gare ufficiali).

L’Arsenal è imbattuto e subisce pochi gol

L’Arsenal, al contrario, è ancora imbattuto – tre vittorie e un pareggio finora in Premier League – e soprattutto ha subito appena un gol in quattro giornate, mostrandosi solidissimo nella propria metà campo.

Nell’ultimo fine settimana la squadra di Arteta è riuscita pure ad avere la meglio sull’odiatissimo Tottenham in uno derby più roventi d’Inghilterra, quello del Nord di Londra. Il match winner, ad inizio secondo tempo, è stato il difensore brasiliano Gabriel (0-1). A Bergamo il tecnico basco dovrà rinunciare a diversi giocatori, tra cui gli infortunati Calafiori, Merino, Tierney, Tomiyasu e Zinchenko ma sono in dubbio anche Odegaard e Saka. Dall’altro lato invece Gasperini non potrà contare sui soli Godfrey, Scalvini e Toloi.

Come vedere Atalanta-Arsenal in diretta tv e in streaming

Atalanta-Arsenal è in programma giovedì alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Atalanta ha tutte le carte in regola per rendersi indigesta ad un Arsenal che a Bergamo dovrà fare i conti con una panchina molto corta. Nelle partite che finora hanno visto protagonista la Dea i gol complessivi sono stati sempre più di 2 ed anche questa non dovrebbe fare eccezione, visto che che anche i Gunners stanno trovando la via del gol con costanza. Un risultato positivo degli uomini di Gasperini non è da escludere.

Le probabili formazioni di Atalanta-Arsenal

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Kolašinac; Bellanova, Pašalić, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Rice, Trossard; Saka, Martinelli, Havertz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2