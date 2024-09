Monaco-Barcellona, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monaco-Barcellona è una partita valida per la prima giornata di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non poteva iniziare meglio l’avventura di Hansi Flick sulla panchina del Barcellona. Solamente vittorie, finora, per l’ex allenatore del Bayern Monaco che in estate ha preso il posto di Xavi sulla panchina blaugrana: i catalani danno l’impressione di aver risolto i problemi avuti nella passata stagione ed i cinque successi di fila nella Liga lo dimostrano alla perfezione.

Il Barça sta vincendo e convincendo ed è l’unica squadra a punteggio pieno, con 4 punti di vantaggio sui rivali del Real Madrid. Due giornate fa, prima della sosta, Lewandowski e compagni si sono abbattuti come un uragano sul Real Valladolid (7-0), mentre domenica scorsa hanno travolto i cugini del Girona, espugnando lo stadio di Montilivi con un roboante 4-1.

Nessuno, nel massimo campionato spagnolo, ha realizzato così tanti gol (per il momento sono 17 in appena cinque turni). Vedremo se la serie vincente proseguirà anche in Champions League: il Monaco peraltro rappresenta un buon test, visto che pure i monegaschi sono partiti alla grande e sono ancora imbattuti in Ligue 1, a sole 2 lunghezze dalla capolista PSG. La squadra allenata da Adi Hutter ha vinto tre partite su quattro, dividendosi la posta in palio esclusivamente con il Lens. Il tecnico austriaco sta facendo un ottimo lavoro, puntando sull’esperienza dei veterani come Golovin, Kehrer e Minamino ma anche sulla freschezza dei giovani (Ben Seghir, Akliouche, Camara, Ouattara e Magassa). Il club del Principato contro il Barça non dovrà fare i conti con tante assenze – manca solo Majecki – mentre Flick ha diversi grattacapi, considerando che alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche l’acquisto estivo Dani Olmo.

Come vedere Monaco-Barcellona in diretta tv e in streaming

La sfida Monaco-Barcellona è in programma giovedì alle 21:00 allo stadio Louis II di Fontvieille, nel Principato di Monaco. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il Barcellona non dovrebbe sbagliare neanche questa ma, alla luce delle tante assenze, per i blaugrana non sarà semplice tornare dal Principato con i tre punti in tasca. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Monaco-Barcellona

MONACO (4-2-3-1): Köhn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo.

BARCELLONA (4-2-3-1): ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Raphinha, Ferran Torres; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2