Sinner, ma allora è un vizio: non si smentisce mai

Jannik Sinner non è proprio riuscito a resistere alla tentazione, è stato più forte di lui: ennesima conferma.

Ha incamerato 9mila punti e messo in tasca, in prize money, la bellezza di 10,5 milioni. Sono questi, in pillole, nonché in maniera estremamente sintetica, i numeri che meglio raccontano il successo di Jannik Sinner. Quelli pertinenti al solo 2024, s’intende, perché sono ben più lauti, ovviamente, i guadagni relativi alla sua intera carriera.

Prendendo in esame il solo anno in corso, quello che ha consacrato la sua ascesa a re del tennis, in termini di incassi è riuscito a superare chiunque. Perfino Carlos Alcaraz, l’altro Paperone del circuito, che in questi primi 9 mesi del 2024 ha fatto bene quasi quanto il suo collega e rivale di origini altoatesine. Eppure, nonostante la vittoria dell’ultimo Slam – quello newyorkese – abbia portato nelle sue tasche 3,2 milioni di euro, il campione di San Candido non ha ancora perso il “vizio”.

Chi segue il numero 1 del mondo dal suo esordio nel circuito maggiore saprà, senza ombra di dubbio, che è un personaggio piuttosto “insolito”. È piuttosto raro, in effetti, che un atleta che ha ottenuto il suo medesimo successo non solo non si monti minimamente la testa, ma resti addirittura con i piedi ben piantati a terra. Ebbene, Sinner rappresenta, in tal senso, una magnifica eccezione.

Sinner, questa è solo una conferma: lo sapevamo già

Non lo vedremo mai sperperare il suo denaro in cose futili. Ha sempre detto, semmai, di dare ad esso un grande valore, perché così gli è stato insegnato da mamma Siglinde e papà Hanspeter.



Una volta ha raccontato addirittura di essere molto attento al menu, quando pranza o cena al ristorante. Tende a scegliere le cose che costano meno, “Non perché sia tirchio – parole sue – ma perché rispetto il denaro“. E casca a fagiolo, a tal proposito, la battuta, diventata subito virale, che si è lasciato sfuggire qualche ora fa

Arrivato a Bologna per sostenere i compagni in gara in Coppa Davis, ha scoperto in tempo reale che la Nazionale azzurra si era già automaticamente qualificata. Il che gli ha dato il là per buttarla in caciara e per confermare il suo modus operandi: “Siamo già qualificati? Mangio gratis e me ne vado!”, lo si sente dire in un video, circolato sui social, che ha assicurato grasse risate al popolo del web. Perché il lupo potrà perdere il pelo, sì, ma non il vizio…