Celtic-Slovan Bratislava e Club Brugge-Borussia Dortmund, Champions League: pronostici

Celtic-Slovan Bratislava e Club Brugge-Borussia Dortmund sono due partite della prima giornata di Champions League e si giocano mercoledì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Nonostante qualche cessione dolorosa – una su tutte quella di O’Riley, finito al Brighton per circa 30 milioni di sterline, il Celtic in patria continua a fare il bello e il cattivo tempo. Solo vittorie finora per il blasonato club di Glasgow tra campionato e coppa nazionale, compreso un severissimo 3-0 rifilato ai rivali cittadini dei Rangers al Celtic Park.

In classifica i biancoverdi di Brendan Rodgers sono ancora a punteggio pieno ma devono condividere la vetta con un sorprendente Aberdeen, appaiato a quota 15 punti. Il Celtic adesso tenterà di fare bene anche in Champions League: l’obiettivo, oltre a cercare di rientrare tra le prime 24 della nuova fase campionato, è quello di evitare le magre figure delle ultime stagioni. Il primo match è alla portata della squadra di Rodgers: a Glasgow arriva lo Slovan Bratislava, club che è approdato alla fase finale (prima volta nella sua storia) dopo ben 4 turni preliminari. Gli slovacchi, guidati dall’esperto Vladimir Weiss, negli spareggi hanno fatto fuori il Midtjylland e l’unica sconfitta l’hanno rimediata in campionato contro lo Zilina, che a sorpresa li ha travolti 5-0 a domicilio. Tonfo che per il momento non impedisce allo Slovan di guardare tutti dall’altro verso il basso.

Come vedere Celtic-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming

La sfida tra Celtic e Slovan Bratislava è in programma mercoledì alle 21:00 al Celtic Park di Glasgow, in Scozia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Due squadre che hanno valori molto simili: entrambe, dalla metà campo in su, possono contare su elementi di qualità, in grado di bucare la porta avversaria. Il Celtic, in ogni caso, rimane favorito per via del fattore campo: a Glasgow i biancoverdi hanno una marcia in più.

Le probabili formazioni di Celtic-Slovan Bratislava

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, Maeda.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takáč; Blackman, Kashia, Wimmer, Sharani; Bajrić, Kucka; Barseghyan, Tolić, Weiss; Strelec.

Celtic-Slovan Bratislava: chi vince? Celtic

Pareggio

Slovan Bratislava View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Comparazione quote La vittoria del Celtic in Celtic-Slovan è quotata a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” in Club Brugge-Borussia Dortmund è quotato invece a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e a 1.55 su Snai. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il Dortmund vicecampione riparte da Bruges

Debutta nella nuova Champions League anche il Borussia Dortmund, che lo scorso anno stupì tutti arrivando a giocare la finalissima contro il Real Madrid (non accadeva da 11 anni).

I gialloneri a fine stagione hanno dovuto fare i conti con l’addio dell’allenatore Terzic, uno dei protagonisti di quella cavalcata, e l’hanno sostituito con il suo ex vice Nuri Sahin. Al di là del pareggio (0-0) nella seconda giornata di campionato con il Werder Brema, il Borussia Dortmund finora le ha vinte tutte e nell’ultimo turno si è imposto 4-2 sull’ostico Heidenheim (doppietta di uno scatenato Adeyemi). Sahin e i suoi uomini esordiranno in Belgio contro il Club Brugge, che è riuscito a qualificarsi senza passare dai preliminari grazie al trionfo nell’ultimo campionato belga, vinto in seguito ad una rimonta clamorosa. Dopo un inizio balbettante i nerazzurri di Nicky Hayen si sono ritrovati ed hanno ottenuto ben quattro vittorie di fila, che per ora valgono il primo posto a braccetto con il Genk.

Come vedere Club Brugge-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming

La sfida tra Club Brugge e Borussia Dortmund è in programma mercoledì alle 21:00 al Jan Breydel Stadium di Bruges, in Belgio. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Diciamo Borussia Dortmund ma il Brugge pratica un calcio offensivo, sta segnando con grande frequenza ed è assai probabile che realizzerà almeno un gol contro i gialloneri, in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Borussia Dortmund

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Vetlesen, Vanaken; Skov Olsen, Nilsson, Tzolis.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Anton, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Gross, Brandt; Malen, Guirassy, Adeyemi.

Il Club Brugge riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2