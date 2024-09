I pronostici di mercoledì 18 settembre: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 18 settembre, nuova fase a girone unico della Champions League con sei partite in programma, in campo Juve e Milan.

Il Manchester City di Pep Guardiola non evoca ricordi positivi ai tifosi dell’Inter: la mente non può che andare alla finale dell’edizione 2023 della Champions League, quando nella notte di Istanbul i nerazzurri di Simone Inzaghi vennero castigati da un gol del centrocampista spagnolo Rodri e videro sfumare il sogno di diventare campioni d’Europa per la quarta volta nella loro storia.

Il Manchester City ha iniziato alla grande la stagione e davanti al proprio pubblico tende ad essere ancora più invulnerabile. La corazzata di Guardiola, tuttavia, in cinque partite ufficiali ha tenuto la porta inviolata solamente in un’occasione: contro l’Inter i Cityzens sono favoriti per i 3 punti ma non sarebbe una sorpresa se i nerazzurri segnassero almeno una rete.

I pronostici sulle altre partite

Giornata storica per il Bologna che però sotto la nuova guida tecnica di Vincenzo Italiano non ha iniziato bene la stagione, evidenziando lacune soprattutto in fase difensiva: contro lo Shakhtar Donetsk probabile una partita da almeno un gol per squadra.

Il PSG ha iniziato bene la stagione e non dovrebbe avere problemi contro il Girona, vittoria interna probabile anche per il Celtic contro lo Slovan Bratislava. Il Borussia Dortmund finalista della passata stagione può uscire imbattuto dalla trasferta col Club Brugge in una sfida da almeno due gol complissivi. Si gioca anche in Eredivisie e League Cup inglese: over in arrivo in Ajax-Fortuna Sittard, Coventry-Tottenham e Brighton-Wolverhampton.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Borussia Dortmund vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Club Brugge-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Celtic (in Celtic-Slovan Bratislava, Champions League, ore 21:00)

(in Celtic-Slovan Bratislava, Champions League, ore 21:00) Manchester City (in Manchester City-Inter, Champions League, ore 21:00)

(in Manchester City-Inter, Champions League, ore 21:00) PSG (in PSG-Girona, Champions League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ajax-Fortuna Sittard , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Brighton-Wolverhampton , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Coventry-Tottenham , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 PSG-Girona, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bologna-Shakhtar Donetsk , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Sparta Praga-Salisburgo , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Manchester City-Inter, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 26.15 GOLDBET ; 27.20 SNAI; 26.15 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Bologna-Shakhtar Donetsk, Champions League, ore 18:45