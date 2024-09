PSG-Girona, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

PSG-Girona è una partita della prima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La prima stagione post-Mbappé è iniziata molto bene per il PSG, subito convincente nel campionato di Ligue 1 dove ha vinto tutte e quattro le partite fin qui disputate segnando addirittura sedici gol. Senza l’obbligo di dovere piegare la squadra allo stile di gioco di Mbappé, Luis Enrique ha trovato subito la quadra potendo anche fare un ampio turn over. La qualità del resto non manca, e nemmeno i ricambi.

In questa partita contro il Girona, qualificatosi a sorpresa in Champions League dopo la straordinaria passata stagione di Liga, Luis Enrique dovrà fare a meno di Donnarumma, Kimpembe, Lucas Hernández e Gonçalo Ramos, mentre Vitihna e Zaire-Emery sono in dubbio.

Per il Girona sarà un test importante per capire se può riuscire a reggere il confronto con le big del calcio europeo: i primi test nazionali da questo punto di vista sono andati molto male. Il Girona ha infatti perso in questo avvio di stagione 3-0 contro l’Atletico Madrid e 4-1 in casa col Barcellona nell’ultimo turno di campionato.

Come vedere PSG-Girona in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Girona è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su uno dei canali di Sky Sport. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il PSG è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di PSG-Girona

PSG (3-4-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, João Neves; Dembélé, Asensio, Barcola.

GIRONA (4-3-2-1):Gazzaniga; Francés, López, Blind, Gutiérrez; Martín, Romeu, Herrera; Gil, Tsygankov; Ruiz

POSSIBILE RISULTATO: 3-1