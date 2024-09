Buone notizie per Berrettini: ribaltone totale

Buone notizie per Berrettini: dopo la prova importante in Coppa Davis per il tennista romano c’è il ribaltone totale. Ecco l’annuncio

Nell’estate del 2021 c’era un solo uomo al comando del tennis italiano e non era Jannik Sinner. Qualcuno già ne parlava dell’altoatesino, c’è da dirlo, ma nessuno si aspettava una scalata del genere visto che parliamo ancora di un ragazzo che ha 23 anni.

Si parlava, invece, di Matteo Berrettini, finalista per la prima volta di un azzurro a Wimbledon. Una domenica magica, nonostante la sconfitta, perché quella sera a Londra la nazionale di calcio di Roberto Mancini batté l’Inghilterra in finale conquistando l’Europeo. E anche Matteo era stato applaudito, perché contro quel Djokovic, oggettivamente, c’era ben poco da fare. Sembra passata una vita, decenni, e invece parliamo di pochi anni nei quali, nel mezzo, è successo di tutto. Berrettini si era quasi perso ma adesso si è ritrovato. E adesso sembra un giocatore diverso.

Buone notizie per Berrettini, ecco l’annuncio

A parlare di lui, durante la trasmissione di Radio 24 Tutti Convocati, ci ha pensato la giornalista del Corriere della Sera che segue il tennis e non solo Gaia Piccardi. “Quanto vale il nuovo Berrettini? Mi sembra un giocatore abbastanza ritrovato – ha detto -, va visto ora nei tornei. Non andrà in Asia, farà quelli europei e lì dovrà carburare punti”.

Insomma, un Berrettini che inizia a vedere totalmente la luce dopo momenti sicuramente difficili che lo hanno fatto scivolare in posizioni di certo non consone alle sue capacità nella classifica Atp. Adesso è rientrato, o quasi, nel giro che conta e ci vuole rimanere, soprattutto dopo le prestazioni in Davis che hanno dimostrato non solo il suo attaccamento alla maglia azzurra, ma anche una forte sintonia con Sinner che esultava come non mai ad ogni suo punto. Due bravi ragazzi del tennis italiano, due facce pulite che possono fare la differenza. Due volti importante dei quali, da queste parti, ne abbiamo assoluto bisogno.