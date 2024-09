L’annuncio su Sinner è sconvolgente: tifosi gelati

L’annuncio su Sinner scombina i piani dei tifosi. Non tutti hanno letto la cosa in maniera positiva. E sui social si sono scatenati

Il numero uno al mondo si è presentato, come aveva anticipato anche capitan Volandri, a Bologna, per seguire da vicino i propri compagni nella Coppa Davis.

Conquistato l’accesso per la fase finale di Malaga, abbiamo visto un Sinner esaltato dalle prestazioni dei compagni e che non ha mai fatto mancare il proprio apporto alla squadra. Vicino a tutti, dai più grandi ai più piccoli. Anche se, a qualcuno, ha messo un poco di pressione sulle spalle. Giocare davanti al tennista più forte del momento e quello italiano più forte di sempre e che ha ancora anni e anni di carriera davanti, non è facile per nessuno. Figuriamoci per quel giovanotto di Flavio Cobolli che, alla fine del match, ha scherzato in questo modo. Sì, si tratta di uno scherzo che, però, sui social, come troppo spesso accade, è stato letto in maniera molto diversa dalla realtà. E non è un bene.

Le parole di Cobolli su Sinner

Intervenuto alla fine della sua partita ai microfoni di Rai Sport, a Cobolli è stato chiesto, appunto, com’è giocare davanti al più forte di tutti. “Come ha detto Matteo, anche a me Jannik ha messo un po’ di pressione (rispondendo alla domanda del giornalista). Meno male che se n’è andato” ha affermato accennando un sorriso. Uno scherzo vero e proprio, una battuta che ha fatto sorridere molti ma non tutti.

Sì, perché come anticipato prima sui social non tutti l’hanno presa i bene. I tifosi più accaniti di Jannik hanno sentito delle parole che onestamente non corrispondono con quella che è la realtà dei fatti. Eppure anche in questo caso si è accesa la miccia, nonostante gli azzurri abbiano conquistato l’accesso alla fase finale per difendere quel titolo conquistato lo scorso anno sempre in Spagna. Di queste polemiche inutili, onestamente, non se può davvero più.