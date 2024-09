Manchester City-Inter, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Manchester City-Inter è una partita della prima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester City di Pep Guardiola non evoca ricordi positivi ai tifosi dell’Inter: la mente non può che andare alla finale dell’edizione 2023 della Champions League, quando nella notte di Istanbul i nerazzurri di Simone Inzaghi vennero castigati da un gol del centrocampista spagnolo Rodri e videro sfumare il sogno di diventare campioni d’Europa per la quarta volta nella loro storia.

Quell’Inter probabilmente avrebbe meritato di più, visto che per buona parte del match riuscì a disinnescare i Cityzens, giocando meglio e sfiorando a più riprese il vantaggio. Stavolta in palio non c’è la coppa ma tre punti pesanti nella nuova fase campionato della Champions League, che da quest’anno prevede una classifica unica in cui solo le prime 8 si qualificano direttamente agli ottavi di finale. I protagonisti, però, sono più o meno gli stessi e la voglia di rivincita, da parte di Lautaro Martinez e compagni, è tanta. Ad ogni modo, per tornare dall’Etihad Stadium con dei punti in tasca, l’Inter dovrà offrire una prestazione più convincente rispetto a quanto visto domenica scorsa a Monza, dove i nerazzurri hanno commesso un altro mezzo passo falso (1-1) dopo quello con il Genoa a Marassi nella prima giornata di campionato. Due pareggi ed altrettante vittorie finora per i campioni d’Italia in carica, apparsi meno costanti, anche nell’arco dei 90 minuti.

Haaland è scatenato

Può approcciare questa partita con meno pensieri invece il Manchester City, partito a razzo in Premier League. Quattro vittorie su quattro per gli uomini di Guardiola, trascinati da un Haaland in formato deluxe.

Il fromboliere norvegese trasforma in gol ogni pallone che tocca ed ha già messo a segno ben 9 reti. Contro il Brentford domenica scorsa è stato grazie ad una sua doppietta che i Cityzens hanno potuto portare a casa un altro successo (2-1), il quinto se consideriamo la vittoria ai rigori nel Community Shield con il Manchester United ad inizio agosto. Contro l’Inter il tecnico catalano potrebbe rispolverare il 3-2-4-1, con Grealish, Doku, Bernardo Silva e De Bruyne alle spalle di Haaland. Dall’altro lato invece Inzaghi dovrà fare a meno di Dimarco, infortunato: al suo posto, sulla corsia mancina, agirà Carlos Augusto.

Come vedere Manchester City-Inter in diretta tv e in streaming

Manchester City-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Il Manchester City ha iniziato alla grande la stagione e davanti al proprio pubblico tende ad essere ancora più invulnerabile. La corazzata di Guardiola, tuttavia, in cinque partite ufficiali ha tenuto la porta inviolata solamente in un’occasione: contro l’Inter i Cityzens sono favoriti per i 3 punti ma non sarebbe una sorpresa se i nerazzurri segnassero almeno una rete.

Le probabili formazioni di Manchester City-Inter

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Lewis, Rodri; Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva, Doku; Haaland.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

L'Inter riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1