Bologna-Shakhtar Donetsk, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Bologna-Shakhtar Donetsk è una partita valida per la prima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sessant’anni dopo il Bologna torna a giocare la massima competizione calcistica continentale. Il giusto premio per un’annata fantastica come quella scorsa, in cui i rossoblù sono andati ben oltre quelle che erano le aspettative ad inizio stagione, raggiungendo uno storico quinto posto. Gli emiliani, tuttavia, hanno cambiato parecchio rispetto alla gestione Motta: il tecnico italobrasiliano oggi siede sulla panchina della Juventus e non ci sono più Calafiori e Zirkzee, due dei principali protagonisti della straordinaria cavalcata.

Al posto dell’attuale allenatore bianconero è arrivato Vincenzo Italiano, che nelle ultime due stagioni di trionfi europei ne ha sfiorati ben due con la Fiorentina, perdendo due finali consecutive di Conference League.

Il tecnico di origini siciliane ha davanti a sé un compito arduo e cioè quello di provare a non far rimpiangere il suo predecessore. Per ora le cose non stanno andando bene: il Bologna in quattro giornate di campionato ha raccolto soltanto 3 punti (tre pareggi e una sconfitta) e sabato scorso ha rischiato grosso nella trasferta di Como, in cui è stato costretto ad annullare un doppio svantaggio (2-2) nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Errori che in Champions League i felsinei potrebbero pagare cari: il sorteggio è stato clemente – le uniche sfide sulla carta impossibili sono quelle con Liverpool e Borussia Dortmund – ma, al momento, la scarsa esperienza a questi livelli potrebbe rendere tutto più difficile e complicato.

Bologna, occhio a Sikan

Se l’obiettivo è rientrare tra le prime 24 del girone unico il Bologna non può sbagliare le gare casalinghe come quella con lo Shakhtar Donetsk, una squadra comunque più abituata a questi palcoscenici.

Gli ucraini non saranno quelli di qualche anno fa – la guerra ha obbligato il club a ridimensionare un po’ tutto – ma non possono essere presi sottogamba. Guidati dall’olandese Marino Pusic, finora hanno avuto un rendimento altalenante in campionato, collezionando 9 punti in 5 partite. Il gioiello dello Shakhtar è il classe 2002 Sudakov ma davanti il Bologna dovrà fare attenzione a Sikan, che ha già realizzato 3 gol in stagione. In casa Bologna gli unici assenti sono Ferguson, Cambiaghi ed El Azzouzi. In attacco dovrebbe giocare Castro.

Come vedere Bologna-Shakhtar Donetsk in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Shakhtar Donetsk è in programma mercoledì alle 18:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Il pronostico

Le quote dei bookmaker sono forse troppo sbilanciate nei confronti del Bologna, che non ha iniziato bene la stagione e potrebbe pagare la poca esperienza a questi livelli. Ipotizziamo un match da almeno un gol per parte – gli uomini di Italiano non sono mai riusciti a tenere la porta inviolata finora – e non è da escludere che lo Shakhtar Donetsk riesca quantomeno ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Bologna-Shakhtar Donetsk

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarov; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1